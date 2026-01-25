छोटे भाई-बहनों को पीटने से नाराज थी मां, गुस्से में अपनी ही बड़ी बेटी की कर दी हत्या

मुंबई के नालासोपारा पूर्व से हत्‍या की दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. यहां संतोष भवन इलाके में एक मां ने अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने छोटे भाई-बहनों को पीटा था. बस इसी बात से लड़की मां नाराज हो गई.

मृतक लड़की की पहचान अंबिका प्रजापति के रूप में हुई है, जो अपने पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी. बताया जा रहा है कि अंबिका अक्सर अपने छोटे भाई-बहनों को मारती-पीटती थी, जिससे तंग आकर आरोपी मां कुमकुम प्रजापति ने गुस्से में उसके सिर पर सिलबट्टा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. मामला शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे का है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है.

पत्‍थर से सिर कुचलकर मार डाला

डीसीपी पूर्णिमा चौगुले ने बताया, 'हमें सूचना मिली थी कि एक मां ने अपनी ही बेटी का पत्‍थर से सिर कुचलकर मार डाला है. हमारी एक टीम मौके पर पहुंची, तो बेटी की बॉडी और मां यहां मौजूद थे. हमने बॉडी को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है और मां को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.'

छोटे भाई बहनों को करती थी परेशान

आखिर हत्‍या की वजह क्‍या है... पूर्णिमा चौगुले ने बताया, 'ये परिवार बेहद गरीब है. महिला के पांच बच्‍चे हैं, जिस हत्‍या हुई वह बड़ी बेटी थी. ऐसा बताया जा रहा है कि बेटी अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा परेशान करती रहती थी, उन्‍हें मारती रहती थी. मां इससे बेहद नाराज रहती थी. आज भी ऐसा ही हुआ और मां ने सिलबट्टा उठाकर बेटी के सिर में मारा, जिससे उसकी मौत हो गई.'

