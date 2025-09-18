विज्ञापन
क्या कोई मां कातिल भी हो सकती है, क्यों कि मां का दर्जा तो भगवान के बराबर माना जाता है. जब वही मां अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दे तो रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है. अजमेर की अंजलि ने भी कुछ ऐसा ही किया है.

मां है या जल्लाद! 9 महीने कोख में रखा, 3 साल सीने से लगाया... फिर क्यों उसी बेटी को झील में फेंका
अजमेर में मां ने किया बेटी का कत्ल.
  • अजमेर में एक मां ने अपनी तीन साल की बेटी को आनासागर झील में फेंककर उसकी हत्या कर दी.
  • आरोपी अंजलि ने बेटी को पहले गोद में लोरी सुनाकर सुलाया और फिर झील में डुबो दिया.
  • अंजलि ने लिव-इन पार्टनर के तानों से तंग आकर यह कदम उठाने की बात पुलिस को बताई है.
मां और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खास होता है. एक मां अपने बच्चे के लिए जान दे भी सकती है और मौका पड़ने पर किसी की जान ले भी (Ajmer Child Murder) सकती है. रिश्तों की ये डोर शायद अब पुरानी होती जा रही है. बदलते वक्त के साथ ही रिश्तों का सच भी बदल रहा है. क्या कभी आपने सुना है कि मां अपने ही कलेजे के टुकड़े को बेरहमी से मौत के घाट उतार दे. ऐसा हुआ है राजस्थान के अजमेर में. यहां एक मां ने बुधवार सुबह अपनी तीन साल की मासूम बेटी को आनासागर झील में फेंककर रिश्तों और मातृत्व को शर्मसार कर दिया. हालांकि अब वह पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है.

मां ने मासूम बेटी को झील में क्यों फेंका?

मंगलवार देर रात अंजलि ने अपनी मासूम बेटी काव्या उर्फ आरु को आनासागर झील के पास लेकर पहुंची. पहले उसने बेटी को गोद में लोरी गाकर सुलाया. बेटी जब गहरी नींद में सो गई, तो मां ने उसे बेरहमी से झील के गहरे पानी में धकेल दिया, डूबने से उसकी मौत हो गई. मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें अंजलि बेटी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है. बेटी की हत्या की वजह जानकर हैरानी होगी.

लिव-इन पार्टनर के लिए ली बेटी की जान?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली अंजलि उर्फ प्रिया पति से अलग होने के बाद बेटी को लेकर अजमेर आ गई थी. यहां पर मकान मालिक के साथ उसके अवैध संबंध बन गए. अल्केश गुप्ता के साथ वह लिव-इन में रहने लगी. पुलिस की पूछताछ में अंजली ने बताया कि लिवइन पार्टनर उसे बेटी को लेकर ताने देता था. कहता था कि यह उसके पहले पति की संतान है. इसी तनाव में आकर उसने यह कदम उठा लिया. अंजलि अजमेर के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट है और अल्केश भी उसी होटल में काम करता है.

CCTV में रात को साथ दिखे मां-बेटी

क्रिश्चियनगंज पुलिस के मुताबिक देर रात गश्त के दौरान हेड कॉन्स्टेबल गोविंद शर्मा को वैशाली नगर से बजरंगगढ़ की तरफ जाते वक्त एक महिला और युवक पैदल जाते दिखे. पूछताछ में महिला ने अपना नाम अंजली और युवक ने अपना नाम अल्केश गुप्ता बताया. महिला ने कहा था कि रात को वह बेटी के साथ घर से निकली थी लेकिन रास्ते में बेटी अचानक गायब हो गई. पूरी रात खोजने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला.

लोरी सुनाकर गोद में सुलाया फिर ले ली जान

पुलिस टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें अंजली अपनी बेटी को गोद में लेकर आनासागर चौपाटी के आसपास घूमती नजर आई. फिर देर रात 1:30 बजे के बाद वह अकेले मोबाइल चलाती हुई दिखाई दी. पुलिस को उसके बयान और फुटेज में विरोधाभास दिखाई दिया. शक होने पर पुलिस ने छानबीन की तो बुधार सुबह बच्ची का शव आनासागर झील में मिला. सख्ती से पूछताछ करने पर अंजली टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि पहले उसने बेटी को गोद में सुलाया और फिर झील में धक्का दे दिया.

पुलिस को सुनाई गुमशुदगी की झूठी कहानी

पुलिस का कहना है कि शातिर अंजलि ने वारदात की जानकारी अपने लिव-इन पार्टनर को भी नहीं दी थी. रात करीब 2 बजे उसने उसे फोन किया और बच्ची के गुम होने की बात कही. अल्केश भी पूरी रात बच्ची को तलाशता रहा. मामला उजागर होने पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने आरोपी मां अंजली को गिरफ्तार कर उस पर हत्या का केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में उसके लिव-इन पार्टनर की कोई भूमिका थी या नहीं.

