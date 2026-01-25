मुंबई लोकल में प्रोफेसर की हत्या करने वाला गिरफ्तार, ट्रेन से उतरने पर हुआ था विवाद, कैसे दबोचा गया आरोपी

मुंबई लोकल में यात्रा के दौरान हुए एक मामूली से विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया. बोरीवली रेलवे पुलिस (GRP) ने लोकल ट्रेन में प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह (32) की हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे (27) को हिरासत में लेकर मामले का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 24 जनवरी 2026 को उस वक्त हुई, जब आलोक कुमार सिंह बोरीवली स्लो लोकल से यात्रा कर रहे थे और मालाड स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान आरोपी से उनकी कहासुनी हो गई. इसी विवाद के दौरान आरोपी ने धारदार/नुकीले हथियार से उनके पेट के बाईं ओर वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई.

क्या हुआ था घटनास्थल पर?

पुलिस के अनुसार, 24/01/2026 को शाम करीब 17:25 बजे आलोक कुमार सिंह अंधेरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 03 पर आई बोरीवली स्लो लोकल में चढ़े थे. वे बोरीवली दिशा वाले डिब्बे में पूर्व दिशा के दरवाजे के पास भीड़ में खड़े होकर यात्रा कर रहे थे. ट्रेन जब शाम करीब 17:40 बजे मालाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 01 पर रुकी तो तभी ट्रेन से उतरने को लेकर आलोक कुमार सिंह और आरोपी ओमकार के बीच कहासुनी हो गई. मुंबई पुलिस का कहना है कि इसी दौरान आरोपी ने अपने पास मौजूद धारदार/नुकीले हथियार से आलोक कुमार सिंह के पेट के बाईं ओर वार किया. वार के बाद आलोक कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई.

जिनकी हत्या हुई, वो कौन थे?

पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम आलोक कुमार सिंह था, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी और वे मालाड पूर्व, मुंबई के निवासी थे. रिपोर्ट के अनुसार वे विले पार्ले के एक प्रमुख कॉलेज में प्रोफेसर थे.

हत्यारा कौन?

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का नाम ओमकार एकनाथ शिंदे है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है. वो कुरार विलेज, मालाड पूर्व, का निवासी है. पुलिस ने आरोपी को 25/01/2026 को कुरार विलेज, मालाड पूर्व क्षेत्र से हिरासत में लिया है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

वजह क्या थी?

पुलिस के मुताबिक इस हत्या की तत्काल वजह लोकल ट्रेन से उतरने को लेकर हुआ विवाद था. यानी भीड़ में गेट/उतरने की जगह को लेकर हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपी ने नुकीले हथियार से वार कर दिया. साथ ही, पुलिस/अधिकारियों की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि इतनी क्रूरता के पीछे किसी अन्य पहलू/पूर्व रंजिश की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता. इसलिए जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कोई और कारण या फैक्टर था.

केस दर्ज, धारा क्या लगी?

इस घटना के संबंध में बोरीवली रेलवे पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची?

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान तकनीकी और गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश की गई. इसी प्रक्रिया में संदिग्ध ओमकार एकनाथ शिंदे को ट्रेस कर 25 जनवरी 2026 को हिरासत में लिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी से अपराध के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है.

अब आगे क्या?

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई आरोपी से पूछताछ और केस से जुड़े सभी पहलुओं की तस्दीक पर फोकस है. हत्या में इस्तेमाल धारदार/नुकीले हथियार, घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन, और यह कि विवाद सिर्फ “ट्रेन से उतरने” तक ही सीमित था या कोई अन्य कारण भी था, इन बिंदुओं पर जांच जारी है.