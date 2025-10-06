पालघर: शिक्षक के परिवार पर हमला, बुजुर्ग माता-पिता और बहन पर धारदार हथियार से वार, तीनों की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार तड़के लुटेरों ने एक प्रोफेसर के घर में घुसकर उनके बुजुर्ग माता-पिता और बहन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, प्रोफेसर सचिन गोवारी के बुजुर्ग माता-पिता और उनकी बहन पर हमला किया गया. प्रोफेसर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पास के आगाशी में रहते हैं, जबकि उनके परिजन अरनाला स्थित पैतृक घर में रहते थे.

अज्ञात लोग घर में घुसे, तीनों सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया और तोड़फोड़ की. वे घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए. हालांकि, लूटे गए सामान की कुल कीमत अभी स्पष्ट नहीं है. हमले में तीनों को गहरी चोटें आई हैं और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

सूचना मिलने पर अरनाला और विरार पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. गांव में घूमते हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के हाथ लगा है.

घटना के पीछे आंतरिक कलह का संदेह

पिता जगन्नाथ गोवारी, मां लीला गोवारी और बहन नेत्र गोवारी जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना है कि CCTV में हुडी पहने दिख रहे संदिग्ध ने सुबह लगभग 3 बजे उन पर हमला किया था. अरनाला गांव के बंदरपाड़ा में रहने वाले प्रोफेसर सचिन गोवारी के घर पर हमला किया गया है.

विरार स्थित अथर्व क्लासेस में प्रोफेसर सचिन गोवारी अपनी कक्षाओं के कारण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अरनाला बंदर पाड़ा में रहते हैं. उनके बुजुर्ग पिता जगन्नाथ गोवारी, माता लीला गोवारी और बहन नेत्र गोवारी गांव में स्थित अपने घर में रहते हैं. इस हमले में तीन लोगों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया. तीनों की हालत गंभीर है और उन्हें विरार के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हमला आपसी विवाद के कारण हुआ है.