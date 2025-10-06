विज्ञापन
Weather Update: अक्टूबर में भी आंधी-बरसात... दिल्ली से यूपी-बिहार तक अभी और झमाझम बारिश के आसार

Weather Update: उत्तर भारत में मानसून की विदाई के बावजूद अक्टूबर में आंधी-बरसात का दौर जारी रहेगा, और दिल्ली, यूपी-बिहार में तेज बारिश व ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है.

  • अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर भारत में मानसून के बाद भी आंधी, गरज-चमक और झमाझम बारिश का अनुमान जारी है
  • पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आसपास के प्रदेशों में भारी बारिश की आशंका है
  • UP के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, रामपुर और अमरोहा जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है
नई दिल्ली:

पूरे उत्तर भारत में अक्टूबर की शुरुआत होते ही मौसम ने फिर करवट ली है. मानसून के विदा हो जाने के बावजूद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात सामान्य नहीं हैं. मौसम विभाग की तरफ से जारी अनुमान के अनुसार सोमवार को भी आंधी, गरज-चमक और झमाझम बारिश की आशंका है. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं.  IMD की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5–7 अक्टूबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय रहेगा, जिससे बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. 

उत्तरी भारत में यह बदलाव विशेष रूप से महसूस किया जाएगा. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित आसपास के प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओले गिरने की संभावना भी है. 

यूपी के इन जिलों में जारी रहेगी बारिश

उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, रामपुर तथा अमरोहा जैसे जिलों में बारिश की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है.  दशहरे के अवसर पर मेरठ में हल्की बरसात दर्ज की गई थी, और मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक इस तरह की बौछारें बनी रहेंगी. 

बिहार में बारिश से नहीं मिलेगी राहत 

बिहार में जारी रहेगी बारिश. 4 से 7 अक्टूबर तक 17 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तूफान की चेतावनी जारी की गई थी.  खासकर पूर्वी बिहार के निचले इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है. कई जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट समेत विभिन्न स्तर की चेतावनियां जारी की गई हैं.  मौसम विभाग ने बताया है कि एक कम दबाव क्षेत्र झारखंड की ओर विकसित हो रहा है, जो बारिश को और बढ़ाने का काम करेगा. 

दिल्ली एनसीआर में तापमान में हो सकती है गिरावट

दिल्ली सहित पूरे क्षेत्र में तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 8 अक्टूबर से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 4–5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है. विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है, और ओलावृष्टि या बर्फबारी की घटनाएं संभव हैं. 

मौसम विभाग की तरफ से राज्य आपदा प्रबंधन विभागों और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है. पानी निकास एवं नाली व्यवस्था चेक करने, छतों या कमजोर संरचनाओं की मरम्मत कराने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह लोगों को दी गई है.  

