विज्ञापन
विशेष लिंक
47 minutes ago
नई दिल्‍ली:

Bihar Election Date: बिहार में आज चुनावी बिगुल बजने जा रहा है. निर्वाचन आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस बुलाई है. इस दौरान चुनाव आयोग बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल बताएगा. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. दरअसल, बड़ी संख्या में राज्‍य से बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे.

Bihar Election Date Live Update... 

Oct 06, 2025 10:38 (IST)
Link Copied
Share

बिहार में सीट शेयरिंग पर फार्मूला लगभग तय

अब बस कुछ ही घंटों में चुनाव आयोग बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने जा रहा है. इधर, पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उठा-पटक चल रही है. बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीटों पर मंथन जारी, बीजेपी की बैठक में 110 सीटों पर चर्चा हो रही है. तेजस्वी के घर महागठबंधन की बैठक हो रही है. 

Oct 06, 2025 10:19 (IST)
Link Copied
Share

बिहार में मौजूदा सीटों का गणित

Oct 06, 2025 10:18 (IST)
Link Copied
Share

बिहार में कब और कितने चरणों में चुनाव

निर्वाचन आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा. नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस बुलाई है. इस दौरान बिहार में कब और कितने चरणों में चुनाव होगा, इसका ऐलान होने जा रहा है. बिहार में 22 नंवबर से पहले ही चुनाव होना है, क्‍योंकि 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Me Kab Chunav Hai 2025, Bihar Chunav 2025 Date
Get App for Better Experience
Install Now