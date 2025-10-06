Bihar Election Date: बिहार में आज चुनावी बिगुल बजने जा रहा है. निर्वाचन आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस बुलाई है. इस दौरान चुनाव आयोग बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल बताएगा. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. दरअसल, बड़ी संख्या में राज्‍य से बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे.

