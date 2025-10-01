विज्ञापन
मुंबई के अस्पताल से 2 साल का बच्चा चोरी कर भाग रहा था किडनैपर, चलती ट्रेन से ऐसे पकड़ा गया

Mumbai Kidnapping News: टीसी संदेश चव्हाण की नजर ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स पर पड़ी, जो एक छोटे बच्चे के साथ था. टीसी और अन्य यात्रियों को बच्चे के साथ मौजूद उस व्यक्ति का व्यवहार संदिग्ध लगा. जिसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ शुरू कर दी.

मुंबई से चोरी हुआ बच्चा ट्रेन में मिला.
  • मुंबई के अस्पताल से दो साल के बच्चे को किडनैप कर भागने वाला शख्स चलती ट्रेन में पकड़ा गया.
  • कोंकण रेलवे लाइन पर दादर से सावंतवाड़ी जा रही ट्रेन में टीसी संदेश चव्हाण को व्यक्ति पर शक हुआ.
  • टीसी ने संदिग्ध से पूछताछ कर बच्चे के अपहरण की पुष्टि की और तत्काल रेलवे पुलिस को सूचित किया.
मुंबई:

मुंबई में एक 2 साल का किडनैप किया गया बच्चा टीसी की मुस्तैदी की वजह से बच गया. एक शख्स दो साल के बच्चे को मुंबई के एक अस्पताल से चोरी कर भागने की फिराक में था . लेकिन कोंकण रेलवे टीसी संदेश चव्हाण को उस पर शक हो गया. उसने ट्रेन में सफर कर रहे संदिग्ध से पूछताछ शुरू कर दी. इसी दौरान उनको शख्स पर शक हो गया. वह समझ गए कि बच्चा उसका नहीं है बल्कि चोरी किया गया है. इसके बाद रेलवे पुलिस ने आरोपी अमोल उदलकर को हिरासत में लेकर बच्चे को उसके चंगुल से सुरक्षित छुड़वा लिया. टीसी की सतर्कता से बच्चा गलत हाथों में जाते-जाते बच गया.

ट्रेन में टीसी को हुआ शक, किडनैपर से की पूछताछ

बच्चा चोरी की यह घटना 27 सितंबर को कोंकण रेलवे लाइन पर दादर से सावंतवाड़ी जा रही एक ट्रेन में हुई. टीसी संदेश चव्हाण की नजर ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स पर पड़ी, जो एक छोटे बच्चे के साथ था. टीसी और अन्य यात्रियों को बच्चे के साथ मौजूद उस व्यक्ति का व्यवहार संदिग्ध लगा. जिसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ शुरू कर दी. लेकिन वह शख्स टीसी की बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया. इससे टीसी का शक और पुख्ता हो गया कि बच्चा उसका नहीं बल्कि अगवा किया गया है.

चलती ट्रेन में किडनैपर को धर दबोचा

फिर क्या था चलती ट्रेन में टीसी और यात्रियों ने आरोपी को पकड़ लिया और तुरंत कंट्रोल रूम, वाड़ी बंदर रेलवे स्टेशन, मुंबई और ठाणे रेलवे स्टेशन को इसकी सूचना दी. पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए अगले स्टेशन पर पहले से मौजूद थी. पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर भुईवाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी का नाम अमोल अनंत उदालकर है. उसकी उम्र 42 साल है.

मुंबई के KEM अस्पताल से चोरी किया बच्चा

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मुंबई के केईएम अस्पताल से बच्चे को किडनैप किया था. बच्चे का नाम आयुष अजयकुमार हरिजन है. उसी उम्र 2 साल है. आरोपी ने बच्चे को उस समय किडैप किया, जब उसकी मां अस्पताल में इलाज करा रही थी.

पुलिस ने किडनैप बच्चे को बचाने वाले टीसी संदेश चव्हाण की तारीफ करते हुए उनको 15 हज़ार रुपये का विशेष पुरस्कार देने का ऐलान किया था. जिसके बाद कोंकण रेलवे के मंडल प्रबंधक और कोंकण रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में उनको सम्मानित किया गया.

