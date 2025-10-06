विज्ञापन

माधुरी दीक्षित का ये गाना दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन, कोर्ट तक घसीटा गया था मामला, देशभर में हुआ था विरोध

4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 21 करोड़. इस फिल्म का एक गाना देशभर में चर्चा का विषय रहा था.

Read Time: 2 mins
Share
माधुरी दीक्षित का ये गाना दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन, कोर्ट तक घसीटा गया था मामला, देशभर में हुआ था विरोध
माधुरी दीक्षित का सबसे विवादित गाना
Social Media
नई दिल्ली:

माधुरी दीक्षित नब्बे के दशक की ऐसी सुपरस्टार थीं, जिनके साथ काम करना हर एक्टर का सपना था. उनकी स्माइल और डांस ने लाखों दिल जीते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक गाना इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि उसे दूरदर्शन और रेडियो पर बैन कर दिया गया? यह कहानी है 1993 की सुपरहिट फिल्म ‘खलनायक' के गाने ‘चोली के पीछे क्या है' की जिसने उस दौर में तहलका मचा दिया था.

गाने ने मचाया था बवाल

सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी ‘खलनायक' में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे. केवल 4 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपये की कमाई की. लेकिन फिल्म का गाना ‘चोली के पीछे क्या है' जिसे अल्का यागनिक और ईला अरुण ने गाया था, विवादों में घिर गया. इस गाने के बोल को कई लोगों ने अश्लील और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक करार दिया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि मामला अदालत तक पहुंच गया. शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि सेंसर बोर्ड इस गाने को फिल्म से हटाए और बिक चुके कैसेट्स को वापस मंगाए.

कोर्ट ने ठहराया निर्दोष

कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ. तब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने गाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और विरोध बंद होना चाहिए. फिर भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने अपने स्तर पर गाने को बैन कर दिया, जिसके चलते इसे टीवी और रेडियो पर नहीं बजाया गया.

रीमेक ने फिर जीता दिल

यह गाना इतना पॉपुलर था कि 2024 में करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनॉन की फिल्म ‘क्रू' में इसका रीमेक बनाया गया. इस बार गाना फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बना और दर्शकों ने इसे खूब सराहा. ‘चोली के पीछे क्या है' ने ना सिर्फ उस दौर में सुर्खियां बटोरीं बल्कि दशकों बाद भी अपनी धमक बनाए रखी. यह गाना माधुरी की अदाओं और सुभाष घई की कला का शानदार संगम था जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Controversial Song, Khalnayak Song, Choli Ke Peeche Kya Hai Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com