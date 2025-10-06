माधुरी दीक्षित का ये गाना दूरदर्शन और रेडियो पर हो गया था बैन, कोर्ट तक घसीटा गया था मामला, देशभर में हुआ था विरोध

माधुरी दीक्षित नब्बे के दशक की ऐसी सुपरस्टार थीं, जिनके साथ काम करना हर एक्टर का सपना था. उनकी स्माइल और डांस ने लाखों दिल जीते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक गाना इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि उसे दूरदर्शन और रेडियो पर बैन कर दिया गया? यह कहानी है 1993 की सुपरहिट फिल्म ‘खलनायक' के गाने ‘चोली के पीछे क्या है' की जिसने उस दौर में तहलका मचा दिया था.

गाने ने मचाया था बवाल

सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी ‘खलनायक' में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे. केवल 4 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपये की कमाई की. लेकिन फिल्म का गाना ‘चोली के पीछे क्या है' जिसे अल्का यागनिक और ईला अरुण ने गाया था, विवादों में घिर गया. इस गाने के बोल को कई लोगों ने अश्लील और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक करार दिया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि मामला अदालत तक पहुंच गया. शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि सेंसर बोर्ड इस गाने को फिल्म से हटाए और बिक चुके कैसेट्स को वापस मंगाए.

कोर्ट ने ठहराया निर्दोष

कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ. तब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने गाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और विरोध बंद होना चाहिए. फिर भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने अपने स्तर पर गाने को बैन कर दिया, जिसके चलते इसे टीवी और रेडियो पर नहीं बजाया गया.

रीमेक ने फिर जीता दिल

यह गाना इतना पॉपुलर था कि 2024 में करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनॉन की फिल्म ‘क्रू' में इसका रीमेक बनाया गया. इस बार गाना फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बना और दर्शकों ने इसे खूब सराहा. ‘चोली के पीछे क्या है' ने ना सिर्फ उस दौर में सुर्खियां बटोरीं बल्कि दशकों बाद भी अपनी धमक बनाए रखी. यह गाना माधुरी की अदाओं और सुभाष घई की कला का शानदार संगम था जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है.