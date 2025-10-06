विज्ञापन
देश भर में आज पेट्रोल-डीजल के नए रेट हुए अपडेट: दिल्ली मुंबई से लेकर बिहार-यूपी तक... जानें ताजा कीमतें

Petrol Diesel Price Today 6 October 2025 : घर से निकलने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज आपके राज्य और शहर में पेट्रोल और डीजल किस भाव पर मिल रहा है.

Petrol and Diesel Rate Today 6 October 2025: देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें अलग-अलग होती हैं.
नई दिल्ली:

देश भर में आज 6 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं. आपको बता दें कि तेल कंपनियों द्वारा हर दिन पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं.दिल्ली,मुंबई,चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि  देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें (Petrol and Diesel Rate Today) भी अलग-अलग होती हैं.

ऐसे में घर से निकलने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज आपके राज्य और शहर में  पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं....

देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today)

सरकारी तेल कंपनियों ने देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 100.90 रुपये और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

शहरों के नामपेट्रोल प्रति लीटरडीजल प्रति लीटर
दिल्ली94.7787.67
मुंबई103.5090.03
कोलकाता105.4191.02
चेन्नई100.9092.49

यहां हम आपको बताने जा रहे रहे हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है.

देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Rate Today)

  • बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.11 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • झारखंड में पेट्रोल 98.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • यूपी में पेट्रोल  95.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • महाराष्ट्र में पेट्रोल 104.47  रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.03 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • राजस्थान में पेट्रोल 105.22  रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.66  रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • छत्तीसगढ़ में पेट्रोल  100.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल  94.41  रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • केरल में पेट्रोल 107.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.96  रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.
  • गोवा में पेट्रोल 96.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.36 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

SMS के जरिए पता करें पेट्रोल-डीजल का भाव

आप घर बैठे पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Rate Today in India) का रेट पता करने के लिए SMS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप  इंडियन ऑयल के कस्टमर हैं तो RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेज सकते हैं. अगर BPCL के कस्टमर हैं तो RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट दाम जान कर सकते हैं. वहीं, अगर HPCL के कस्टमर हैं तो आप HP Price लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर पेट्रोल और डीजल के दाम पता कर सकते हैं.

