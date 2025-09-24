विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र: क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग के साथ नाइजीरियाई तस्कर धर दबोचा

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी को यह नशीला पदार्थ कहां से और किससे मिला.

Read Time: 2 mins
Share
महाराष्ट्र: क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग के साथ नाइजीरियाई तस्कर धर दबोचा

क्राइम ब्रांच पुलिस को महाराष्ट्र में ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है. मुंबई से सटे पालघर जिले में क्राइम ब्रांच ने नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपी के पास से 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग भी मिली है. बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मामला पालघर जिले के नालासोपारा इलाके का है. तुलिंज पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ 8 लाख रुपये की 1 किलो 40 ग्राम मेफेड्रोन (एम.डी.) के साथ एक नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रगति नगर स्थित जगन्नाथ अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 206 में एक नाइजीरियाई व्यक्ति बड़ी मात्रा में ड्रग्स रख रहा है. 

पुलिस को मिली बड़ी सफलता

इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से रविवार रात 10.30 बजे छापा मारा गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक चीमा मोसेस गोडसन चीमा (40 वर्ष) को गिरफ्तार किया. उसके कमरे से सफेद महीन क्रिस्टल के रूप में मेफेड्रोन बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 8 लाख रुपये है. इसके अलावा, 

  • नकदी
  • प्लास्टिक बैग
  • इलेक्ट्रॉनिक तराजू 
  • 2 करोड़ 8 लाख 34 हजार 700 रुपये जब्त किए गए

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी को यह नशीला पदार्थ कहां से और किससे मिला. पिछले कुछ समय से सूबे में ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार जाल बिछा रही है, जिसकी वजह से कई बड़े ड्रग तस्कर हिरासत में लिए गए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Maharashtra News Crime Branch, Nigerian Smuggler, Drugs Worth Over Rs 2 Crore, Crime Branch Secures Major Success Nabs Nigerian Smuggler
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com