प्रेमिका के 3 टुकड़े किए... प्रेमी निकला सीरियल किलर, पिता के बार के पास कर डाले तीन मर्डर

महाराष्ट्र की रत्नागिरी पुलिस ने एक युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए दुर्वास पाटील को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जांच में वह सीरियल किलर निकला है. आरोपी ने एक नहीं बल्कि तीन हत्याएं की हैं. तीनों हत्याएं उसके पिता के नाम से संचालित सायली बार के आसपास हुईं और इनके बीच आपसी संबंध भी पाए गए हैं.

इनकी हत्याएं कर चुका आरोपी

पुलिस के अनुसार, भक्ति मयेकर हत्याकांड की जांच के दौरान पता चला कि दुर्वास पाटील पहले भी दो हत्याएं कर चुका है. आरोपी की चाल-ढाल और रवैये से पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद अन्य मामलों की परतें खुलती गईं.

पुलिस अधीक्षक नितीन बगाटे ने बताया कि ये तीन हत्याएं सीताराम वीर, राकेश जंगम और भक्ति मयेकर की हुई हैं. 50 वर्षीय सीताराम वाटद-खंडाळा के रहने वाले थे. राकेश की उम्र 28 साल थी, वह भी वाटद-खंडाळा के निवासी थी. तीसरी हालिया हत्या भक्ति मयेकर की हुई है. इन सभी में आरोपी दुर्वास पाटिल का संबंध पाया गया है.

चार आरोपी पुलिस हिरासत में

इस ट्रिपल मर्डर मामले में दुर्वास पाटील के साथ उसके तीन सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. इनके नाम विश्वास पवार, नीलेश भिंगार्डे और सुशांत नरळकर हैं. चारों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं.

पुलिस का कहना है कि राकेश जंगम की हत्या को एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन शव अब तक बरामद नहीं हुआ है क्योंकि वह दाट जंगल वाले आंबा घाट इलाके में फेंका गया था.

पुलिस की लापरवाही सवालों में

राकेश जंगम के मामले में जयगड पुलिस की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है. राकेश के लापता होने की शिकायत उसके परिवार वालों ने जयगड पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही. अब हत्या का मामला सामने आने के बाद जयगड पुलिस की भूमिका पर संदेह गहरा गया है.

पुलिस अधीक्षक नितीन बगाटे ने कहा कि यदि जयगड पुलिस की जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक बी.बी. महामुनी कर रहे हैं.

भक्ति की हत्या कर आंबा घाट पर फेंका था

भक्ति मयेकर 17 अगस्त को घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाली तो पता चला कि 16 अगस्त को भक्ति खंडाला इलाके में गई थी, जहां उसका प्रेमी दुर्वास दर्शन पाटील भी रहता था. पुलिस ने दुर्वास पाटील से कड़ी पूछताछ की तो बताया कि भक्ति की हत्या करके शव आंबा घाट में फेंकने की बात बताई.