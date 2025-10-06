विज्ञापन

विनोद खन्ना के छोटे बेटे की 7 तस्वीरें, 50 की उम्र में है सिंगल, करिश्मा कपूर से होने वाली थी शादी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. उनके छोटे बेटे अक्षय खन्ना भी हमेशा इंडस्ट्री में छाए रहे मगर आज तक सिंगल हैं.

70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक एक्टर का बोलबाला था. जिसका नाम था विनोद खन्ना. विनोद खन्ना ने अपने समय में कई शानदार फिल्मों में काम किया है और ये सुपरहिट साबित हुई थीं. विनोद खन्ना के छोटे बेटे अक्षय खन्ना ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा और छा गए थे. अक्षय अभी भी फिल्मों की दुनिया में एक्टिव हैं और अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत रहे हैं. अक्षय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. एक्टर 50 साल के हो गए हैं मगर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. ऐसा नहीं है कि अक्षय हमेशा सिंगल रहे हैं उनका बॉलीवुड की इस हसीना संग रिश्ता रहा है मगर शादी नहीं हो पाई थी.

अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में फिल्म हिमालय पुत्र से कदम रखा था. खास बात थी कि इस फिल्म में अक्षय के साथ उनके पिता पहली बार नजर आए थे.

अक्षय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. जिसके बाद उनके पास फिल्में आने लगी थीं.

अक्षय खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. एक्टर 50 साल की उम्र में सिंगल हैं. मगर एक समय था जब उनकी करिश्मा कपूर से शादी होने वाली थी.

अक्षय और करिश्मा ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया. मगर लंबे समय तक डेट कर चुके हैं.

करिश्मा और अक्षय शादी करना चाहते थे मगर उस समय करिश्मा अपने करियर के पीक पर थीं. इस वजह से उनकी मां बबीता शादी के खिलाफ थीं.

करिश्मा के पिता रणधीर कपूर इस रिश्ते के साथ थे मगर बबीता के मना कर देने की वजह से ये रिश्ता शादी में नहीं बदल पाया था.

अक्षय ने ऐश्वर्या के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है. उनकी ताल सुपरहिट साबित हुई थी. अक्षय ऐश्वर्या की खूबसूरती के दीवाने थे. वो उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे.

