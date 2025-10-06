विज्ञापन
विशेष लिंक

सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा

सोनम वांगचुक की याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक “झूठा और खतरनाक नैरेटिव” फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके.

Read Time: 3 mins
Share
सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस, जानें कोर्ट ने क्‍या कहा
सोनम वांगचुक गीतंजलि अंग्मो की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 मांगे रखीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस भेजा
  • वांगचुक की पत्नी ने SC में उनकी तात्कालिक रिहाई, मेडिकल जांच और गिरफ्तारी आदेश पेश करने की मांग की है
  • लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर युवाओं को भड़काने और विवादित टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के कारणों के बारे में उनकी पत्नी को जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश देने से इनकार किया. याचिका में कहा गया है कि वांगचुक के पाकिस्तान-चीन लिंक का झूठा प्रचार इस गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है. याचिका  में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक “झूठा और खतरनाक नैरेटिव” फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके.

याचिका में कहा गया है कि ऐसी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें लोकतांत्रिक असहमति को कलंकित करने का प्रयास हैं. याचिका में दावा किया गया है कि वास्तव में, वांगचुक हमेशा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं और भारतीय सेना की मदद के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में शेल्टर जैसी नई-नई तकनीकें विकसित की हैं. ये गिरफ्तारी गैरकानूनी है डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई'. याचिका में यह भी कहा गया है कि अब तक न तो सोनम वांगचुक और न ही उनकी पत्नी को गिरफ्तारी आदेश या उसके आधार बताए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है.

सोनम वांगचुक गीतंजलि अंग्मो की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 मांगे रखीं

  1. हैबियस कॉर्पस जारी कर सोनम वांगचुक को तत्काल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए.
  2. पत्नी को पति से फोन पर और व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति दी जाए.
  3. सोनम वांगचुक को उनकी दवाएं, कपड़े, भोजन और आवश्यक वस्तुएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं.
  4. गिरफ्तारी आदेश और उससे जुड़े सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएं.
  5. गिरफ्तारी को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किया जाए.
  6. सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया जाए.
  7. उनकी तात्कालिक मेडिकल जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए.
  8. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) और उससे जुड़े छात्रों व सदस्यों के उत्पीड़न को रोका जाए

लद्दाख प्रशासन ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में वांगचुक ने अपने भाषणों और वीडियो में भड़काऊ टिप्पणियां की हैं, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का उल्लेख करना और कथित तौर पर युवाओं को शांतिपूर्ण तरीकों के खिलाफ भड़काना शामिल है. एक वीडियो में उन्होंने "अरब स्प्रिंग" जैसी क्रांति और आत्मदाह का जिक्र किया था. प्रशासन का कहना है कि इन बयानों से युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dr Gitanjali J Angmo Plea, Sonam Wangchuk Arrest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com