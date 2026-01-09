विज्ञापन
महाराष्ट्र में गजब खेला, BJP के बाद शिवसेना शिंदे ने बीड में AIMIM से मिलाया हाथ

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेला देखने को मिल रहा है. बीड़ जिले की परली नगरपालिका परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट से हाथ मिला लिया है.

Maharashtra Local Body Election 2026
मुंबई:

भाजपा के बाद अब बीड ज़िले की परली नगर परिषद में शिवसेना ने AIMIM से हाथ मिलाया है.बीड ज़िले की परली नगर परिषद में राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना, AIMIM और कुछ निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर परली नगर परिषद के लिए “ग्रुप लीडर” का चुनाव किया है. परली नगर परिषद में अध्यक्ष (मेयर) का पद पहले ही अजीत पवार गुट की NCP ने जीत लिया था। अब 35 पार्षदों वाली नगर परिषद में ग्रुप लीडर के चुनाव के लिए NCP और शिवसेना ने AIMIM के साथ गठबंधन किया।

गठबंधन में शामिल दलों की संख्या इस प्रकार है:

NCP (अजीत पवार गुट) – 16

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) – 2

AIMIM – 1

निर्दलीय – 4

इस तरह मेयर सहित कुल 24 पार्षदों ने ग्रुप लीडर के पक्ष में समर्थन किया।

वहीं बाकी पार्षदों की स्थिति इस प्रकार है:

भाजपा – 7

निर्दलीय – 2

NCP (शरद पवार गुट) – 2

कांग्रेस – 1

परली नगर परिषद में बने इस नए गठबंधन को स्थानीय राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
 

