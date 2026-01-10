BMC Election: 124 करोड़ की दौलत और पार्षद का चुनाव लड़ रहा ये दिग्गज, कोलाबा में फ्लैट और 90 करोड़ की महंगी जमीनें

- BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नरवेकर हैं जिनकी संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये है
- मकरंद नरवेकर महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नरवेकर के छोटे भाई हैं और भाजपा के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं
- मकरंद के पास दक्षिण मुंबई कोलाबा में फ्लैट और अलीबाग में 29 कृषि भूमि के टुकड़े हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है
BMC Election 2026: मुंबई यूं ही मायानगरी और देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर नहीं कहा जाता है. यहां दुनिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका के चुनाव में अजब बातें देखने को मिल रही हैं.बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में 227 वार्डों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो उनकी संपत्ति 124 करोड़ रुपये है. इसी बात से समझा जा सकता है कि मुंबई में बीएमसी चुनाव की कितनी अहमियत है. महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर के छोटे भाई मकरंद नरवेकर बीएमसी चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार में से एक हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये है.
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर के भाई
बीजेपी के टिकट पर वार्ड संख्या 226 से तीसरी बार मकरंद चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें बीएमसी चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार माना जा रहा है. पूर्व शिवसेना विधायक सदा सर्वंकर के पुत्र समाधान सर्वंकर भी दौड़ में है, जिन्होंने 46.59 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है.शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवार और पूर्व महापौर श्रद्धा जाधव ने 46.34 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है.
कोलाबा में फ्लैट, अलीबाग में महंगी जमीनें
मकरंद के पास दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 7.99 करोड़ रुपये का एक फ्लैट और अलीबाग में 29 कृषि भूमि के टुकड़े हैं, जिनमें से 27 उनके स्वामित्व में हैं और दो उनकी पत्नी रचना के स्वामित्व में हैं. अलीबाग बॉलीवुड हस्तियों, क्रिकेटरों और उद्योगपतियों का पसंदीदा आरामगाह है. हलफनामे के अनुसार ये जमीनें अक्टूबर 2022 और नवंबर 2025 के बीच खरीदी गई थीं और फ्लैट अक्टूबर 2021 में खरीदा गया था.कृषि भूमि के ये टुकड़े ज़ीरादपाड़ा, किहिम, धोकावाडे, ससवाने, म्हात्रोलीवाड़ी और मापगांव गांवों में हैं.
पेशे से वकील हैं मकरंद नार्वेकर
चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार, मकरंद नरवेकर की संपत्ति (पत्नी की संपत्ति भी शामिल) 9 साल पहले की तुलना में 1868 प्रतिशत बढ़ गई है. मकरंद नरवेकर ने अक्टूबर 2022 से नवंबर 2025 के बीच तटीय रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके में 27 कृषि भूमि के महंगे टुकड़े खरीदे थे. 47 साल के मकरंद नरवेकर पेशे से वकील हैं. 27 पेज के हलफनामे में उनकी 124.4 करोड़ रुपये की संपत्ति में से 32.14 करोड़ रुपये चल और 92.32 करोड़ रुपये अचल संपत्ति है.
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उन्होंने 16.68 करोड़ रुपये की कर्ज भी ले रखा है.2017 में भाजपा के टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ते समय उन्होंने 6.3 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी. 2012 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नगर निगम चुनाव लड़ा था, तब उनकी संपत्ति 3.67 करोड़ रुपये थी. वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक उनकी कुल आय 2.77 करोड़ रुपये है.
उनकी संपत्तियों में 6.66 लाख रुपये की बैंक जमा राशि, तीन वाहन शामिल हैं. इनमें 40.75 लाख रुपये और 38.75 लाख रुपये मूल्य की दो टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा कारें और 9 लाख रुपये मूल्य की एक मारुति ग्रैंड विटारा शामिल हैं. हलफनामे में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों, अन्य व्यक्तियों और एजेंसियों से भी उन पर 30.11 करोड़ रुपये बकाया है.
हलफनामे में कहा गया है कि नरवेकर के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का वर्तमान मूल्य लगभग 89.91 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली भूमि का मूल्य 2.41 करोड़ रुपये है.विपक्षी दलों ने अध्यक्ष और कोलाबा से भाजपा विधायक राहुल नरवेकर पर बीएमसी चुनावों के नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है.
वार्ड 226 में मकरंद नरवेकर के खिलाफ एकमात्र उम्मीदवार तेजल पवार ने बुधवार को आरोप लगाया कि उन पर और उनके पति दीपक पवार पर चुनाव से हटने का दबाव बनाया जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार तेजल को शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस का समर्थन प्राप्त है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं