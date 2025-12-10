'म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं 2029 का चुनाव भी साथ लडे़ंगे', NDTV मराठी कॉन्क्लेव में CM फडणवीस का बड़ा ऐलान

बुधवार को NDTV मराठी कॉन्क्लेव के मंच से महाराष्ट्र के मुख्यमतमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा की. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम (महायुति) मिलकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चाओं पर भी बात की, यह भी कहा कि हमारा गठबंधन 2029 के चुनाव में भी साथ रहेगा. बुधवार को पालघर में NDTV मराठी द्वारा आयोजित "अनस्टॉपवेल महाराष्ट्र" कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उक्त बातें कही. देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की दिल्ली दौरा, नाराजगी, शिंदे गुट के सांसदों-विधायकों के बीजेपी में आने की चर्चाओं का भी जवाब दिया.

शिंदे की नारजगी की मनगढ़ंत कहानीः फडणवीस

एकनाथ शिंदे की नाराजगी से जुड़े सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "अगर हम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की मनगढ़ंत कहानी पर समय बर्बाद करेंगे, तो काम करने का समय कब मिलेगा? पालघर में एक कार्यक्रम में हम बैठे अपने भाषण के बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी मीडिया ने दोनों के बीच अनबन के वीडियो क्लिप चला दिए. उसके बाद मैंने शिंदे साहब से कहा कि वे जहां भी जाएं, कैमरे की तरफ देखते हुए एक खास मुद्रा बनाएं और फिर कार्यक्रम शुरू करें."

शिंदे की दिल्ली यात्रा पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

शिंदे की दिल्ली यात्राओं पर मुख्यमंत्री ने कहा, "शिंदे साहब दिल्ली क्यों जाते हैं? उनका बेटा दिल्ली में है. देश के गृह मंत्री ने हमें दस काम सौंपे हैं. अजीत दादा भी दिल्ली जाते हैं, लेकिन आप उन्हें देखते नहीं हैं." जब तक एकनाथ शिंदे दिल्ली में मेरी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है.

शिवसेना का कोई विधायक या सांसद हमारे पास नहीं आएगाः फडणवीस

महायुति में असंतोष और पार्टी में फूट पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा, "एक समय था जब निचले स्तर पर कुछ समस्याएं थीं. उन्होंने हमारे लोगों को अपने साथ ले लिया, असंतोष था, लेकिन हम सब साथ बैठे और इस असंतोष को सुलझा लिया. सरकार को कोई खतरा नहीं है, शिंदे साहब कहां जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. शिवसेना का कोई भी वर्तमान या पूर्व विधायक या सांसद (एकनाथ शिंदे) हमारे पास नहीं आएगा और न ही हमारे लोग उनके पास जाएंगे. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक बड़ी घोषणा की कि हम 2029 के चुनाव अपने सहयोगियों के साथ लड़ेंगे."

भाजपा-शिवसेना कार्यकर्ताओं के एक-दूसरे दल पर जाने पर बोले फडणवीस

पिछले कुछ दिनों से भाजपा और शिवसेना दोनों दल एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे. इससे कुछ नाराजगी पैदा हुई. उस समय हम सब साथ बैठे. मैंने उन्हें (एकनाथ शिंदे को) याद दिलाया, "यह सब आपने पहले शुरू किया था. आपने उल्हासनगर में हमारे लोगों को अपने साथ लिया. उसके बाद हमने कल्याण-डोम्बिवली में आपके कुछ लोगों को पार्टी की सदस्यता दे दी." मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब हमने तय किया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा.



