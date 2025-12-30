विज्ञापन
विशेष लिंक

ये साफ तौर पर विश्वासघात है... BMC चुनाव से ठीक पहले NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे नए सहयोगी मिलने के बाद बीजेपी हमें नजरअंदाज कर रही है. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम उनके पुराने सहयोगी हैं. हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना अपमानजनक है.

Read Time: 3 mins
Share
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान
  • महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में गठबंधन की पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है
  • रामदास अठावले ने बीजेपी के व्यवहार को अपमानजनक बताया और अमित शाह के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया
  • अठावले ने संजय राउत के ‘जय श्री राम’ नारे पर विरोध जताया और हिंदू वोट बैंक के प्रति उनकी सोच पर सवाल उठाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

BMC चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हर बीतते दिन के साथ सियासत और तेज हो गई है. इस बार के चुनाव में गठबंधन के भीतर रहने वाली पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते दिख रहे हैं. BMC चुनाव को लेकर रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान दिया है. NDTV से खास बातचीत में रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी का व्यवहार ठीक नहीं है. मैं यह मुद्दा अमित शाह के सामने भी उठाऊंगा. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी हमें टिकट नहीं दिए . ये तो साफ तौर पर अपमान और विश्वासघात है. रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी है. 

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे नए सहयोगी मिलने के बाद बीजेपी हमें नजरअंदाज कर रही है. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम उनके पुराने सहयोगी हैं. हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना अपमानजनक है. अठावले ने आरोप लगाया कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच हुए सीट बंटवारे के दौरान उनकी पार्टी को बाहर रखना एक तरह से विश्वासघात जैसा है. आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के साथ हुए समझौते के तहत भाजपा 139 सीटों और शिवसेना (शिंदे) 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. 

सीट शेयरिंग पर चर्चा तक नहीं की

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर हमें सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए नहीं बुलाया है. हमसे इसे लेकर चर्चा तक नहीं हुई.इसी वजह से हमने 39 सीटों पर ‘फ्रेंडली फाइट' के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है.BJP ने मुंबई में हमारे साथ विश्वासघात किया है। वोटों के बंटवारे के बारे में सोचना BJP की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने हमें कमतर आंक लिया.।

संजय रावत के‘जय महाराष्ट्र' नारे पर बयान

अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले से ही ‘जय महाराष्ट्र' का नारा दिया जा रहा है. इस नारे पर संजय राउत का कोई एकाधिकार नहीं है. अगर वे कहते हैं कि ‘जय श्री राम' का नारा नहीं दिया जाएगा, तो हिंदू वोट उन्हें नहीं मिलेगा. उन्हें कोई बयान देने से पहले सोचना जरूरी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव: बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस में 27%; उद्धव और NCP में कितने?

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव में सीट बंटवारे से बीजेपी ने एक तीर से साधे कई निशाने, एकनाथ शिंदे को भी दे दिया बड़ा संदेश

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramdas Atahwale, BMC, Eknath Shinde
Get App for Better Experience
Install Now