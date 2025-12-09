नागपुरी संतरे जैसे मीठे हैं फडणवीस, उनके जैसा कोई CM नहीं... शिंदे ने तारीफ में पढ़े कसीदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनबन की अटकलों के बीच सीएम की शान में खूब कसीदे पढ़े हैं. सोमवार देर रात डेढ़ घंटे तक हुई मुलाकात का नतीजा ये दिखा कि शिंदे ने सार्वजनिक रूप से फडणवीस के नेतृत्व कौशल और व्यक्तिगत समर्पण की जमकर तारीफ की और गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया. उन्होंने फडणवीस को नागपुरी संतरे की तरह मीठा और बॉलीवुड के बिग बी की तरह सदन का BIG D बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने शायरी के जरिए भी दोस्ती न टूटने की बात कही.

'संविधान खतरे में है' जैसे झूठ का पर्दाफाश किया

सीएम फडणवीस द्वारा भारतीय संविधान पर लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह में डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि फडणवीस जैसा दूसरा मुख्यमंत्री देश में नहीं है, जो भारतीय संविधान को सामान्य व्यक्ति को इतनी सरल भाषा में समझा सके. उन्होंने संविधान के बारे में फैलाए गए 'संविधान खतरे में है' जैसे झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश किया.

'इतने शांत, जैसे सिर पर बर्फ की सिल्ली हो'

उप मुख्यमंत्री शिंदे ने फडणवीस के ज्ञान, प्रशासनिक कौशल और शांत स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की उनकी क्षमता अद्वितीय है. वह सदन के विषयों को भी अच्छे से संभालते हैं. वो इस तरह शांत रहते हैं, जैसे अपने सिर पर बर्फ की सिल्ली रखी हो.

'जैसे अभिताभ BIG B, वैसे देवेंद्र BIG D'

शिंदे ने फडणवीस के लिए कहा कि दिखाया है कि विपक्ष के हमलों का जवाब देते समय आक्रामकता के साथ संयम भी कितना महत्वपूर्ण होता है. उन्होंने हंसते-हंसते विरोधियों को चित्त करने की क्षमता दिखाई है. उन्होंने आगे कहा कि अगर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बिग बी हैं, तो देवेंद्र जी सदन के बिग D हैं. D फॉर Dedication (लगन), D फॉर Determination (दृढ़ संकल्प), D फॉर Discipline (अनुशासन) और D फॉर Devotion (समर्पण).

'नागपुरी संतरे की तरह मीठे हैं फडणवीस'

शिंदे यहीं नहीं रुके उन्होंने फडणवीस के बारे में कहा कि वह सावजी की तरह तीखे और नागपुरी संतरे की तरह मीठे हैं. शिंदे ने 2022 के राजनीतिक संकट को याद करते हुए कहा कि जब हमने 2022 में साथ आने का कदम उठाया, तब मैंने उनके अंदर एक सच्चा दोस्त देखा, जिन्होंने उस निर्णायक दौर में साथ दिया. कई बार वह मुझसे हुडी पहनकर मिलने आते थे.

'हमें सीएम फडणवीस पर गर्व है'

शिंदे ने आगे कहा कि इस किताब में सीएम फडणवीस ने आसान भाषा में समझाया है कि संविधान की यात्रा कैसे आगे बढ़ी है. फडणवीस ने बताया है कि उनके जैसा किसान परिवार का सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो यह केवल संविधान के कारण ही संभव है. हमें देवेंद्र जी पर गर्व है. हमारे मन में उनके लिए आदर है.

इतना ही नहीं, शिंदे ने शायरी के जरिए भी फडणवीस की तारीफ की. उन्होंने कहा-

हम वह नहीं जो दिल तोड़ देंगे,

थामकर हाथ फिर साथ छोड़ देंगे,

पानी की तरह है दोस्ती हमारी,

कोई कितना भी चाहे हम जुदा नहीं होंगे.

गौरतलब है कि शिंदे इतनी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ही करते आए हैं, ये शायद पहली बार है, जब उन्होंने सीएम फडणवीस के लिए इस तरह सार्वजनिक रूप से तारीफ की है.