Maharashtra Assembly Election Voting LIVE: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान शुरू, RSS प्रमुख ने किया मतदान

महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव के तहत मतदान शुरू हो गया है. इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है. इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली महायुति है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) की महाविकास अघाड़ी गठबंधन है. महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है. ऐसे में ये चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद अहम है. इससे शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे), शिवसेना, एनसीपी, एनसीपी (अजित पवार) जैसी पार्टियों पर आखिर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है इसका भी अंदाजा लग जाएगा. आज राज्य की 288 सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं. नतीजे 23 नवंबर को आएंगे. महायुति गठबंधन इस चुनाव में पूर्ण बहुमत से वापसी का दावा कर रही है वहीं महाविकास अघाड़ी भी इस बार सूबे में बड़ी जीत हासिल करने की बात कर रही है. खास बात ये है कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद मुंबई में अपनी ताकत का आकलन करने के लिए इन दोंनों गठबंधन के बीच यह पहला आमना-सामना रहा है.

बारामती के लोग शरद पवार को नहीं भूलेंगे और हमें आशीर्वाद जरूर देंगे - युगेंद्र पवार, एनसीपी (शरद पवार), उम्मीदवार

एनसीपी (शरद पवार) पार्टी के उम्मीदवार युगेंद्र पवार ने कहा कि बारामती के लोग शरद पवार को नहीं भूलेंगे और हमें आशीर्वाद जरूर देंगे. उन्होंने कहा कि मुझे 100 फीसदी विश्वास है कि जनता हमें अपना प्यार जरूर देगी.

#WATCH | Baramati: NCP-SCP candidate from Baramati Assembly seat, Yugendra Pawar says, "...I am 100% confident that the people of Baramati will not forget Sharad Pawar and will bless us."

हमारे पास विकास के लिए विजन है - अजित पवार,डिप्टी सीएम

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती विधानसभा क्षेत्र से NCP उम्मीदवार अजित पवार का कहना है कि हमने काम किया है. हम काम करना चाहते हैं और हमारे पास भविष्य के विकास के लिए दृष्टिकोण है. मुझे बारामती के मतदाताओं पर भरोसा है कि वे मुझे विजयी बनाएंगे. और मुझे 8वीं बार विधानसभा में भेजिए.

#WATCH | Baramati: Maharashtra Deputy CM and NCP candidate from Baramati Assembly constituency, Ajit Pawar says "We have done the work, we want to work and we have the vision for future developments. I have faith in the voters of Baramati that they will make me victorious and…

फिल्म निर्देशक कबीर खान ने मुंबई में डाला अपना वोट

फिल्म निर्देशक कबीर खान ने मुंबई स्थित एक वोटिंग सेंटर पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.



#WATCH | Film director Kabir Khan arrives at a polling booth in Mumbai to cast his vote for #MaharashtraAssemblyElections2024

हर किसी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए : सुरेश भैयाजी, नेता,RSS



RSS नेता सुरेश भैयाजी ने नागपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. वोट करने के बाद जब वह मतदान केंद्र से बाहर आए तो उन्होंने आम जनता से भी खास अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए और अपना वोट बुद्धिमानी से डालना चाहिए.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: After casting his vote, RSS leader Suresh Bhaiyyaji Joshi says, "People should use their democratic right and cast their vote wisely..."

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने भी किया मतदान

मुंबई भाजपा अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आशीष शेलार ने मुंबई में बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला.

#WATCH | #MaharashtraAssemblyElections2024 | Mumbai BJP president and candidate from Bandra West assembly constituency, Ashish Shelar casts his vote at a polling station in St. Stanislaus High School of Bandra in Mumbai.

लोकतंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है, और हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए: मोहन भागवत, RSS प्रमुख

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद आम लोगों से खास अपील भी की. उन्होंने इस दौरान कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है, हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य का पालन जरूर करे.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: RSS Chief Mohan Bhagwat says, "In a democracy, voting is a citizen's duty. Every citizen should perform this duty. I was in Uttaranchal, but I came here last night to cast my vote. Everyone should vote..."

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी.राधाकृष्णन ने किया मतदान

महाराष्ट्र राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने कोलाबा विधानसभा क्षेत्र के तहत मुंबई के राजभवन में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. आपको बता दें कि महायुति ने यहां से राहुल नार्वेकर (भाजपा) को मैदान में उतारा है, उनका मुकाबला महा विकास अघाड़ी के हीरा देवासी (कांग्रेस) से है.

#WATCH | #MaharashtraAssemblyElections2024 | Governor C. P. Radhakrishnan casts his vote at the polling booth at Raj Bhavan in Mumbai, under Colaba Assembly constituency.



Mahayuti has fielded Rahul Narwekar (BJP) from here, he faces a contest from Maha Vikas Aghadi's Heera… pic.twitter.com/WOxDNPzUCw — ANI (@ANI) November 20, 2024

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में किया मतदान

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान करने के बाद मोहन भागवत ने मीडिया को स्याही लगी उंगली दिखाई.

#WATCH | RSS Chief Mohan Bhagwat shows his inked finger after casting his vote at a polling booth in Nagpur for #MaharashtraAssemblyElections2024

वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचीं शाइना एनसी

मुंबादेवी सीट से शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी मतदान से ठीक पहले सुबह-सुबह मंदिर पहुंचीं. उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की.

#WATCH | Maharashtra: Shiv Sena candidate from Mumba Devi, Shaina NC says, "I have received the blessings of Maa Mumbadevi from the very first day... I hope that I work in service of the people and public interest...On hand there is our PM and on the other is the CM, Deputy CM -…

महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू

महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सात बजते ही मतदान शुरू हो गया है. इस बार के चुनाव में भी आज मतदाता कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने जा रहे है.