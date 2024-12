महाराष्ट्र तक पहुंची इंडिया गठबंधन की खटपट, अखिलेश यादव-राहुल गांधी की दोस्ती का क्या होगा

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे नवंबर के अंतिम दिनों में आए. दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियां फिर चुनाव जीतने में सफल रहीं.झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की. वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने शानदार जीतकर सरकार बनाई. महाराष्ट्र में महायुति को मिली इस जीत के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में खटपट शुरू हो गई. टिकट बंटवारे से नाराज सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबु आजमी ने कहा है कि उनकी पार्टी अब विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है. वहीं दिल्ली में सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ मुखर हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक चल रहा है या सपा-कांग्रेस की दोस्ती टूटने वाली है.

समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र ईकाई के प्रमुख अबू आजमी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की ओर लौटने के संकेत दिए हैं.इसलिए सपा अब महाविकास अघाड़ी में रहना मुश्किल है.कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी चाहे जो करें लेकिन समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी में नहीं रहेगी. आजमी ने कहा है कि उन्होंने अपनी राय से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत करा दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सपा प्रमुख महाविकास अघाड़ी से अलग होने के उनके फैसले से सहमत होंगे. वहीं सपा नेता के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने प्रतिक्रिया देते हुए सपा को महाराष्ट्र में बीजेपी का एजेंट तक बता दिया.

अबु आजमी के इस बयान से लगा कि सपा का अब इंडिया गठबंधन में जी नहीं लग रहा है. रही सही कसर सपा महासचिव और राज्य सभा सांसद रामगोपाल यादव ने पूरी कर दी. उन्होंने रविवार को कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी नहीं है बल्कि मल्लिकार्जुन खरगे है.सपा ने संसद में भी विपक्षी इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है. यह सोमवार को संसद परिसर में उस समय नजर आया जब विपक्षी सांसद वहां प्रदर्शन कर रहे थे. इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस और सपा के सांसद शामिल नहीं थे.

इस संबंध में सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने 'एनडीटीवी' से कहा कि उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र या देश का कोई और हिस्सा उनकी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे. उन्होंने कहा कि अबु आजमी का बयान स्थानीय स्थिति को देखते हुए है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सपा इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है. चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुए उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को दो सीटें- गाजियाबाद और खैर देने की पेशकश की. लेकिन कांग्रेस उपचुनाव लड़ने की जगह सपा को समर्थन देने का फैसला किया. कांग्रेस के लोगों ने सपा उम्मीदवारों को समर्थन किया भी था.

#WATCH | Delhi: TMC MP Kirti Azad says, "There are many constituent parties of INDIA bloc who are not happy and they want Mamata Banerjee to lead it. Sharad Pawar has also said the same thing and if you see the strike rate of Congress one-to-one with BJP, it is only 10 % but if… pic.twitter.com/5ZH0eBcFC8