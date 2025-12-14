5 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या, पड़ोसी गिरफ्तार

- पुणे के मावल क्षेत्र में पांच साल की बच्ची घर से लापता होने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई
- बच्ची के लापता होने की जानकारी मिलने पर पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया
- आरोपी समीर कुमार मंडल ने बच्ची के घर के पास उसे लेकर बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या की
पुणे के मावल क्षेत्र में घर से लापता हुई महज़ पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह बच्ची शनिवार शाम करीब छह बजे अचानक घर से लापता हो गई थी.
मां के काम से लौटने पर जब यह बात पता चली, तो शिकायत पर पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया. प्राथमिक जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.
बच्ची के घर में अकेली होने का फायदा उठाकर, उसके घर के पास रहने वाले समीर कुमार मंडल (उम्र 30–35, विवाहित) नामक आरोपी ने उसे पास में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
आज सुबह हुई गहन पूछताछ में यह पूरी घटना सामने आई और पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने आरोपी समीर कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है.
इस क्रूर घटना के कारण पुणे के मावल क्षेत्र में आक्रोश की लहर है, और नागरिकों द्वारा आरोपी को कठोरतम सज़ा देने की मांग की गई है.
