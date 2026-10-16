जलगांव में ट्रक-बाइक की भिड़ंत; 3 महीने के मासूम समेत बुरहानपुर के परिवार के 6 लोगों की मौत, CCTV आया सामने

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. जामनेर तालुका के मालदाभाडी गांव के पास ट्रक और दोपहिया वाहन की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में परिवार के सभी सदस्य मौके पर ही हादसे का शिकार हो गए. मृतक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मालची तांडा गांव के निवासी थे और खेतिहर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. हादसे में तीन बच्चों समेत तीन महीने के मासूम की मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है.

खेती और मजदूरी से चलता था जीवन, छह लोगों की गई जान

जलगांव जिले के जामनेर तालुका स्थित मालदाभाडी गांव के पास गुरुवार शाम करीब चार बजे यह भीषण सड़क हादसा हुआ. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक और दोपहिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रक और बाइक की टक्कर का सीसीटीवी वीडियो

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हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टक्कर की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए.

मृतक परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मालची तांडा गांव का रहने वाला था. परिवार खेती और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था. बताया जा रहा है कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य एक ही दोपहिया वाहन पर सवार थे.

मृतकों की हुई पहचान, तीन महीने का मासूम भी शामिल

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान रामा सुरशिंग भिलाले (26 वर्ष), उनकी पत्नी शिमला रामा भिलाले (22 वर्ष), पुत्री पुज्या रामा भिलाले (5 वर्ष), पुत्री भरती रामा भिलाले (3 वर्ष), तीन महीने के श्रवण रामा भिलाले और चंपालाल रेवणशिंग भिलाले (28 वर्ष) के रूप में हुई है. सबसे हृदयविदारक पहलू यह है कि हादसे में दो छोटे बच्चों के साथ एक तीन महीने का शिशु भी अपनी जान गंवा बैठा. एक ही परिवार की छह मौतों से गांव और परिजनों में मातम पसरा हुआ है.

घटना की सूचना मिलने के बाद जलगांव के जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. ट्रक चालक की भूमिका और हादसे की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है.

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