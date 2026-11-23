महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है. नागपुर से मुंबई जा रही प्राइवेट बस पैरापेट दीवार से टकराकर पलट गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 27 यात्री घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या है पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सोमवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर मुंबई जा रही एक प्राइवेट बस पैरापेट दीवार से टकराकर पलट गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए.

एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा रात करीब 1 बजे फुलंबरी पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ. उन्होंने बताया कि नागपुर से आ रही बस एक अंडरपास के पास पैरापेट दीवार से टकरा गई और फिर पलट गई.

अधिकारी ने बताया कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और 27 यात्री घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल लोगों को छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों की पहचान की पुष्टि की जा रही है.

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