Whatsapp स्टेटस पर अश्लील कमेंट का विरोध करना पड़ा भारी, जवाब मांगने गए पति की चाकू मारकर हत्या

नालासोपारा में पत्नी के व्हाट्सऐप स्टेटस पर अश्लील टिप्पणी किए जाने का विरोध करना एक युवक को जानलेवा साबित हुआ. शुक्रवार तड़के हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

शादी की सालगिरह के दिन हुआ खूनी विवाद

जानकारी के अनुसार, 24 वर्षीय आफताब शेख अपनी पत्नी शबाना शेख के साथ नालासोपारा ईस्ट के प्रगति नगर में रहते थे. शुक्रवार को उनकी शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए शबाना ने व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाया था. आरोप है कि उसी स्टेटस पर मेहंदी हसन शेख नाम के युवक ने अश्लील टिप्पणी की और इंस्टाग्राम पर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

जवाब मांगने गए, वहीं हुआ हमला

अश्लील कमेंट का जवाब मांगने के लिए आफताब और उनकी पत्नी शुक्रवार भोर में लगभग 4:30 बजे नालासोपारा वेस्ट के हनुमान नगर में मेहंदी हसन के घर पहुंचे. वहां कहासुनी शुरू हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि मेहंदी हसन ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में आफताब शेख गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

आरोपी गिरफ्तार, पहले भी रहा है आपराधिक इतिहास

नालासोपारा पुलिस ने आरोपी मेहंदी हसन शेख को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह आदतन अपराधी है और पहले भी POCSO एक्ट के तहत पकड़ा जा चुका है. पुलिस का कहना है कि पूरा मामला व्हाट्सऐप स्टेटस पर की गई अश्लील टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद ही था, जो हत्या तक पहुंच गया. मामले की आगे की जांच जारी है.