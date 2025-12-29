विज्ञापन
पत्‍नी ने मांगी अपनी ज्‍वेलरी तो पति और ननद ने मिलकर कर दी हत्या, मुंबई की दर्दनाक घटना

मुंबई में पति ने अपनी बहन के साथ मिलकर पत्‍नी की हत्‍या कर दी. पत्‍नी ने घरेलू झगड़े के बाद अपना स्‍त्रीधन मांग लिया था, जो पति को बर्दाश्‍त नहीं हुआ.

मुंबई:

मुंबई के विरार में महेश सोनी नाम के व्यक्ति ने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान 35 वर्षीय कल्पना सोनी के रूप में हुई है. कल्पना के सिर और माथे पर धारदार हथियार से वार किए गए थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति महेश सोनी (38) और ननद दीपाली सोनी (35) को गिरफ्तार कर लिया है.

स्‍त्रीधन मांगा तो पति को आया गुस्‍सा 

कल्पना का विवाह 2015 में महेश सोनी के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके कारण घर में अक्सर विवाद होता था. शनिवार सुबह करीब 9 बजे फिर से झगड़ा शुरू हुआ. प्रताड़ना से तंग आकर कल्पना ने घर छोड़ने का फैसला किया और अपना स्‍त्रीधन गहने इत्यादि वापस मांगा. इसी बात से गुस्साए पति महेश और ननद दीपाली ने कल्पना के साथ मारपीट शुरू कर दी और धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस हिरासत में दोनों आरोपी

हत्‍या के मामले को लेकर बोलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश कावले ने बताया, 'मृतका के मामा मनोहर सोनी की शिकायत पर बोलिंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. वसई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.'

स्‍त्रीधन महिला की व्यक्तिगत संपत्ति होती है और इसे ससुराल में किसी व्‍यक्ति के पास रखा जाता है तो रखने वाले को सिर्फ ट्रस्‍टी माना जाता है. जब भी महिला उन चीजों को मांगती है, तो इसे देने से मना नहीं किया जा सकता. लेकिन आमतौर पर सुसराल पक्ष स्‍त्रीधन को अपनी संपत्ति मान लेता है. इसके बाद से ही समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं.

