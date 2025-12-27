20 रुपये के चक्कर में गई 2 लोगों की जान, पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर खुद ट्रेन के सामने कूदा

दिल्ली के विवेक से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सिर्फ 20 रुपये के लिए दो लोगों की जान चली गई. यह घटना 24 दिसंबर 2025, दोपहर करीब 12 बजे की है. पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि कस्तूरबा नगर की झुग्गी नंबर 54 में एक महिला छत पर मृत हालत में पड़ी है और उसके गले पर चोट के निशान हैं. साथ ही यह भी सूचना दी गई कि महिला का पति घर से फरार है.

बेटे को पिता ने दवा लेने भेजा

मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महेंद्र कौर, पत्नी कुलवंत सिंह, घर के बाहर फोल्डिंग पर मृत अवस्था में पड़ी थीं. उनके गले पर चुनरी से दबाने के साफ निशान थे. मृतका के बेटे शिव चरण ने पुलिस को बताया कि वह कुछ देर के लिए सिगरेट लेने गया था. जब करीब 10 मिनट बाद लौटा, तो उसके पिता ने उसे दवा लाने भेज दिया और कमरे में जाने से रोक दिया. शक होने पर जब उसने अंदर जाने की कोशिश की, तो पिता ने उसे धक्का देकर भगा दिया और खुद फरार हो गया.

पत्‍नी की हत्‍या कर रेलवे ट्रैक पर बैठा

बेटे ने कुछ देर बाद जब कमरे में जाकर देखा, तो उसकी मां बिस्तर पर मृत पड़ी थीं और उनके गले में चुनरी बंधी हुई थी. घटना की सूचना पर क्राइम टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया और शव को जीटीबी अस्पताल भेजा गया. इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि मृतका का पति कुलवंत सिंह रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है. पुलिस, पड़ोसियों और बेटे के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कुलवंत सिंह चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर चुका था. उसे भी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद के बाद हत्या और फिर आत्महत्या का लग रहा है. इस संबंध में एफआईआर थाना विवेक विहार में दर्ज की गई है. चूंकि आरोपी की मौत हो चुकी है, इसलिए मामले में एबेटेड चार्जशीट दाखिल की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ जारी है.