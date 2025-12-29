सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो के एक कस्‍बे में खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां पर एक शख्‍स ने चाकू से हमले में नौ लोगों की हत्‍या कर दी. इसमें उसके चार बच्‍चे भी शामिल हैं. स्‍थानीय मीडिया रिपोर्टों के हवाले से शिन्‍हुआ न्‍यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है.

यह हमला शनिवार की शाम को मीरजोर्ग में हुआ. यह जगह सूरीनाम नदी के पार स्थित एक कस्बा है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ पड़ोसियों पर भी हमला किया. मृतकों में आरोपी के चार बच्चे भी शामिल थे.

सूरीनाम की राष्‍ट्रपति ने जताया दुख

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शिन्हुआ के अनुसार, अधिकारियों ने अभी तक हमले का मकसद नहीं बताया है और जांच जारी है.

इन हत्याओं से पूरे देश सहम गया है. राजनीतिक दलों से जुड़े नेता और आम लोग हिंसा पर शोक जता रहे हैं. सूरीनाम की राष्‍ट्रपति जेनिफर सिमंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और दुख जताया है.

उन्होंने फेसबुक पर कहा, "ऐसे समय में जब परिवार और दोस्तों को एक-दूसरे का सहारा बनना चाहिए, हमें दुनिया की एक और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है. मैं सभी शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय कठिन समय में शक्ति, साहस और सांत्वना की कामना करती हूं."

अधिकारियों ने पीड़ितों या हमले से पहले की परिस्थितियों के बारे में कोई और जानकारी जारी नहीं की है. पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी साझा की जाएगी.