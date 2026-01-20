सॉरी, आई लव यू मॉम-डैड... हथेली पर आखिरी संदेश लिख नासिक की दिव्यांग छात्रा ने लगाई फांसी

महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. 21 साल की दिव्यांग युवती दीक्षा त्रिभुवन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. दीक्षा जन्म से ही दिव्यांग थी. वह स्वभाव से बहुत शांत और मिलनसार थी. परिवार को लगा था कि बेटी उनके भविष्य की उम्मीद है. वे कहां जानते थे कि ये सिर्फ उनका भ्रम मात्र है. बेटी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था.

दिव्यांग लड़की ने लगाई फांसी

दीक्षा नासिक शहर के ही एक दिव्यांग विद्यालय में पढ़ती थी. रविवार शाम करीब छह बजे जब परिजनों ने दीक्षा को घर के पंखे से लटका हुआ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. वे उसे तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हथेली पर बेटी का आखिरी मैसेज

पोस्टमार्टम के दौरान दीक्षा की हथेली पर सॉरी, आई लव यू मॉम-डेड लिखा हुआ दिखाई दिया. बेटी के इस आखिरी मैसेज को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल, गंगापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कद के नेृतृत्व में टीम आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

दुख में डूबा परिवार ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया. पुलिस इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

