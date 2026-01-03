मुंबई में हिंदू-मराठी ही होगा मेयर, भव्य और ऐतिहासिक होगी महायुति की जीत... CM फडणवीस ने भरी हुंकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार से बीएमसी चुनाव के लिए अपना प्रचार शुरू किया. उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को हमें बीएमसी में महायुति के मेयर को पद पर बिठाना है और वो मेयर हिंदू और मराठी ही होगा. सीएम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मुंबई उत्तर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जैसा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है, कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता. ये जनता सब जानती है.

फडणवीस ने कहा कि एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने बयान दिया कि मुंबई की मेयर बुर्का पहनने वाली महिला होगी, फिर हमने देखा कि लाउडस्पीकर (संजय राउत पर निशाना) भी बंद हो गया. उन्होंने सवाल का जवाब देने से भी परहेज किया. मैं उन्हें फिर से बताना चाहता हूं कि मेयर हिंदू और मराठी होगा.

उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं. बल्कि वंदे मातरम न बोलने और इस देश में रहने की मानसिकता के खिलाफ हैं. दीदी द्वारा पश्चिम बंगाल से भेजे गए सभी अवैध बांग्लादेशियों की हम पहचान करेंगे और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजेंगे.

सीएम ने कहा कि हमने बीडीडी चॉल के मराठी लोगों को घर दिए. हमने बिल्डरों के चक्कर में पड़े बिना म्हाडा के माध्यम से पुनर्विकास करने का फैसला किया. हमने बीडीडी चॉल में 100 वर्ग फुट के मकानों में रहने वाले मराठी लोगों को 500 वर्ग फुट के मकान दिए. यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मराठी लोगों को मुंबई छोड़ने नहीं देंगे. हम उन्हें मुंबई में ही घर देंगे.

पर्यावरण के लिए देंगे 17,000 करोड़ रुपये का बजट- फडणवीस

फडणवीस ने कहा कि 150/450 किलोमीटर मेट्रो रूट का काम पूरा हो चुका है और काम तेजी से चल रहा है. हम परिवहन को सुलभ बनाएंगे, ताकि एक मुंबईकर मात्र 59 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सके. यातायात जाम की समस्या को और कम करने के लिए भूमिगत सुरंगों का जाल बनाने का काम भी चल रहा है. हम पर्यावरण के लिए 17,000 करोड़ रुपये का बजट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बीएमसी को पर्यावरण के अनुकूल निगम बनाएंगे.

उन्होंने कहा कि हम केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं करना चाहते, बल्कि मुंबई वासियों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाना चाहते हैं. जन्म से खून के संबंध विरासत में मिलते हैं, लेकिन विचार और कर्म से, कर्म और विचारधारा की विरासत मिलती है. महायुति निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करेगी. एकता के साथ मिलकर काम करें. 16 तारीख को हमारी विजय भव्य और ऐतिहासिक होगी.

