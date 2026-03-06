विज्ञापन
महाराष्ट्र बजट 2026 LIVE: फडणवीस के पिटारे पर टिकी निगाहें, ‘लाडकी बहिन’योजना पर चलेगी कैंची?

  • महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 में पब्लिक डेब्ट 9.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया है
  • राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है
  • लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों में कमी के कारण सरकार इसके बजट पर पुनर्विचार कर रही है
मुंबई:

महाराष्‍ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार आज राज्‍य का वार्षिक बजट पेश करने जा रही है. गुरुवार को पेश किए गए प्री-बजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, महाराष्ट्र का पब्लिक डेब्ट 2025-26 में बढ़कर 9.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जबकि राज्य ने 7.9 प्रतिशत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो राष्ट्रीय अनुमान से कहीं ज्यादा है. देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को देश का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है. हालांकि, राज्य पर बढ़ता कर्ज का बोझ भी चिंता का विषय बना हुआ है. ऐसे में कई सरकारी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्‍या 'लाडकी बहिन योजना' खत्म हो जाएगी? बताया जा रहा है कि  'लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिली है. ऐसे में सरकार अब इस योजना के बजट पर पुनर्विचार कर रही है.   

कर्ज में बढ़ोतरी

फाइनेंस राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने गुरुवार को प्री-बजट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें शानदार जीएसटी इनफ्लो और मार्केट में अच्छी भावना से मजबूत बढ़ोतरी की तस्वीर दिखाई गई है, साथ ही उधार के बढ़ते बोझ पर भी जोर दिया गया है. बकाया सरकारी कर्ज 2024-25 में दर्ज 8.39 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 18.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिससे कर्ज-से-जीएसडीपी रेश्यो 17-18 प्रतिशत के दायरे में आ जाएगा, जिसे राज्य ने सालों से बनाए रखा है. कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद, सर्वे में फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर दिया गया है, जिसमें जीएसडीपी का 2.7 प्रतिशत राजकोषीय घाटा और सिर्फ़ 0.9 प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है, जो महाराष्ट्र एफआरबीएम रूल्स द्वारा तय 3 प्रतिशत की लिमिट से आराम से नीचे है. मौजूदा कीमतों पर नॉमिनल जीएसडीपी के 51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 10.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है, जबकि असली डीएसडीपी (2011-12 की कीमतों पर) 28.83 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है.

किस सेक्‍टर में कितनी ग्रोथ...
 

सेक्टर के हिसाब से योगदान से पता चलता है कि सर्विसेज 9 प्रतिशत ग्रोथ के साथ सबसे आगे हैं, इसके बाद इंडस्ट्री 5.7 प्रतिशत और एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी एक्टिविटीज मामूली 3.4 प्रतिशत के साथ हैं. कैपिटल खर्च का बजट 1.51 लाख करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 19.9 प्रतिशत) है, जिसमें से लगभग 93,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं. खेती की बात करें तो, खरीफ की बुआई 157.27 लाख हेक्टेयर में हुई, जिससे अनाज (10.6 प्रतिशत), गन्ना (22 प्रतिशत), दालें (28.2 प्रतिशत), और तिलहन (47.4 प्रतिशत) में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, हालांकि रबी तिलहन में 16.2 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है.

महाराष्ट्र का नॉमिनल जीएसडीपी 2024-25 के लिए 14 प्रतिशत के साथ नेशनल जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाए रखेगा, और प्रति व्यक्ति आय 3,47,903 रुपए आंकी गई है, जो नेशनल एवरेज 2,19,575 रुपए से काफी ज्यादा है. 2025-26 में रेवेन्यू रिसीट बढ़कर 5.61 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जिसे टैक्स में 4.77 लाख करोड़ रुपए से और बढ़ावा मिलेगा, जबकि राज्य को 16वें फाइनेंस कमीशन साइकिल में सेंट्रल टैक्स से 6.441 प्रतिशत और ग्रांट में 1.09 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है. दिसंबर 2025 तक, राज्य ने बजट में तय रेवेन्यू रिसीट का 66.2 प्रतिशत और रेवेन्यू खर्च का 60 प्रतिशत हासिल कर लिया था, जो बढ़ते कर्ज के बोझ के बावजूद स्थिर फिस्कल मोमेंटम का संकेत है.

