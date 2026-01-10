एक मंच पर दिखेगी पवार परिवार की पॉवर, अजित पवार और सुप्रिया सुले पुणे में करेंगे बड़ा सियासी ऐलान

राजनीति में कोई भी स्‍थायी दोस्‍त या दुश्‍मन नहीं होता. महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव में एक बार फिर ये बात देखने को मिल रही है. साल 2023 में एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद पहली बार अजित पवार और सुप्रिया सुले एक साथ राजनीतिक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे. दोनों गुट पुणे नगर निगम चुनाव के लिए संयुक्त घोषणापत्र जारी करने जा रहे हैं. इससे पहले ठाकरे बंधु भी एक साथ आ चुके हैं.

...ताक‍ि बंट न जाएं वोट

अलग-अलग दलों के चिन्हों के साथ अलग-अलग दल होने के बावजूद, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने नगर निगम चुनाव के लिए एकसाथ आने पर सहमति जताई है, ताकि वोटों का विभाजन न हो. खासकर पुणे जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में यह निर्णय सीट बंटवारे की बातचीत के बाद लिया गया है. यह गठबंधन एक व्यावहारिक चुनावी रणनीति को दर्शाता है, हालांकि इससे शरद पवार गुट के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी और असंतोष पैदा हुआ है.

गठबंधन कार्यकर्ताओं की इच्छा का परिणाम

सुप्रिया सुले ने नगरपालिका चुनाव में एनसीपी के दो धड़ों के गठबंधन को स्थानीय स्तर की साझा मेहनत का परिणाम बताया है. सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी धड़े के साथ पार्टी के गठबंधन पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि दोनों धड़ों के बीच यह गठबंधन पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर साझा मेहनत और कार्यकर्ताओं की इच्छा का परिणाम है. सुले ने इस अचानक 'पुनर्मिलन' को लेकर चल रही अटकलों को भी संबोधित किया और एनडीए के प्रति पार्टी के भविष्य के रुख को स्पष्ट किया.

गठबंधन बड़े राजनीतिक बदलाव की आहत!

पुणे में एनसीपी (एसपी) और अजित पवार धड़े के बीच यह गठबंधन कई लोगों के लिए हैरानी का कारण बना कि आखिर दोनों विरोधी पक्ष कैसे एक साथ आ गए. सुले ने इसे पूरी तरह से जमीनी स्तर की परिस्थितियों का नतीजा बताया. पुणे का यह गठबंधन बड़े राजनीतिक बदलाव की अटकलों को भी हवा दे रहा है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि नगरपालिका चुनावों के बाद शरद पवार का धड़ा एनडीए में शामिल हो सकता है. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री पद की पेशकश की जा सकती है, जबकि रोहित पवार को राज्य कैबिनेट में मंत्री का पद मिल सकता है. हालांकि, सुले से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्‍होंने सीधा जवाब नहीं दिया.