अब दोनों साथ, परिवार के तनाव पर अजित पवार का बड़ा दावा, राज ठाकरे की स्पीच को बताया मिमिक्री

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार ने NDTV से इंटरव्यू में कहा कि अब उनके राजनीतिक परिवार में सभी मतभेद खत्म हो गए हैं. उन्होंने बताया कि दोनों राष्ट्रवादी गुट फिलहाल एक साथ हैं. दोनों गुटों के कार्यकर्ता एकजुट रहना चाहते थे.

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव पर अजित पवार ने कहा कि महायुति अलग-अलग इसलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि रणनीति ऐसी बन रही है. पार्थ पवार पर उन्होंने कहा कि न तो कोई जमीन खरीदी गई है, और न ही एक भी रुपया दिया गया.

राज ठाकरे के भाषण को बताया मिमिक्री शो

अजित पवार ने राज ठाकरे के भाषण को 'मिमिक्री शो' बताया है. उन्होंने कहा कि 'राज ठाकरे का भाषण मिमिक्री शो जैसा होता है. जिसमें थोड़ी मनोरंजक बातें होती हैं, लेकिन असल में इसमें राजनीतिक वजन नहीं होता.'

ठाकरे को सफलता नहीं मिलने वाली- अजित पवार

अजित पवार ने यह भी दावा किया कि राज और उद्धव ठाकरे को आगामी चुनावों में सफलता नहीं मिलने वाली है. इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी समझ क्या है, यह महत्वपूर्ण सवाल है.

अजित पवार ने 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले पर भी बात की और स्वीकार किया कि उनके खिलाफ अभी भी कुछ मामले चल रहे हैं.

साथ चुनाव लड़ रहे चाचा-भतीजा

गौरतलब है कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड को पवार परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है. सत्ता के विभाजन को रोकने और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दोनों गुटों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. ये चुनाव दोनों पार्टियां अपने-अपने चिन्हों यानी 'तुतारी' (शरद पवार गुट) और 'घड़ी' (अजित पवार गुट) पर लड़ेंगी, लेकिन एक गठबंधन के तौर पर मैदान में उतर रही हैं.