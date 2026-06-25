पाइल्स का ऑपरेशन कराने के बाद युवक की मौत; रायगढ़ के खरसिया अस्पताल में परिजनों ने डॉक्टरों पर उठाए सवाल

Piles Surgery Death: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया सिविल अस्पताल में एक युवक की ऑपरेशन के बाद मौत होने से विवाद खड़ा हो गया है. बवासीर के इलाज के लिए भर्ती कराए गए 27 वर्षीय युवक की तबीयत सर्जरी के दौरान बिगड़ने और बाद में मौत हो जाने से परिजनों में भारी आक्रोश है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है. वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है. घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और उपचार व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

बवासीर के ऑपरेशन के लिए कराया था भर्ती

जानकारी के अनुसार खरसिया की पुरानी बस्ती निवासी राघवेंद्र मिश्रा ने अपने 27 वर्षीय पुत्र तामेश्वर मिश्रा को बवासीर के ऑपरेशन के लिए खरसिया सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था. परिजनों का कहना है कि युवक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति में अस्पताल पहुंचा था और डॉक्टरों की सलाह पर ऑपरेशन कराया जा रहा था.

Medical Negligence: खरसिया हॉस्पिटल

ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी हालत

परिजनों के आरोप के अनुसार सर्जरी के दौरान अचानक तामेश्वर मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई. बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान वह बेहोश हो गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए रायगढ़ मेडिकल सुविधा में रेफर करने का निर्णय लिया.

रायगढ़ ले जाते समय हुई मौत

युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से रायगढ़ ले जाया जा रहा था. परिजनों के मुताबिक रास्ते में चपले क्षेत्र के पास उसकी हालत और बिगड़ गई. कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

Medical Negligence: परिजनों का हंगामा

अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा

मौत की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग खरसिया सिविल अस्पताल पहुंच गए. नाराज लोगों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया. परिजनों का कहना था कि एक सामान्य सर्जरी के दौरान युवक की मौत होना गंभीर चिकित्सकीय चूक की ओर संकेत करता है.

रेफरल पर्ची में भी सामने आई कथित गड़बड़ी

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि अस्पताल द्वारा जारी रेफरल दस्तावेज में पुरुष मरीज तामेश्वर मिश्रा को “फीमेल” दर्ज कर दिया गया था. परिजनों का कहना है कि इस तरह की त्रुटि अस्पताल की लापरवाही को दर्शाती है. यही वजह है कि वे पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं.

Medical Negligence: सिस्टम पर उठाएं गंभीर सवाल

प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची

मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम प्रवीण तिवारी, खरसिया चौकी प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी और पुलिस बल अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया तथा अस्पताल की स्थिति को नियंत्रित किया. कुछ समय बाद माहौल सामान्य हुआ.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

एसडीएम प्रवीण तिवारी ने बताया कि मामले की जानकारी प्रशासन को मिल गई है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत किन कारणों से हुई और किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं.

परिजन कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़े

फिलहाल मृतक के परिजन ऑपरेशन में शामिल चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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