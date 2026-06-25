पत्नी को डांटने पर बेटे ने कर दी पिता की हत्या; रस्सियों से बांधकर रखा, सूरजपुर में दिल दहला देने वाली क्रूरता

Son Kills Father: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर (Surajpur) जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बकिरमा गांव में एक बेटे ने अपनी पत्नी को डांटने से नाराज होकर अपने ही पिता की कथित तौर पर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पिता अक्सर बेटे और उसकी पत्नी को घर-परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर समझाइश देते थे. घटना वाले दिन भी उन्होंने बहू को किसी बात पर डांट दिया था. इसकी जानकारी मिलने के बाद आरोपी बेटा गुस्से में घर पहुंचा और अपने बुजुर्ग पिता को रस्सियों से बांध दिया. बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पत्नी की शिकायत के बाद घर पहुंचा आरोपी

जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बकिरमा गांव निवासी फहरदास अपने पुत्र हेमचरण दास को अक्सर घर की जिम्मेदारियों को लेकर समझाइश देते थे. घटना वाले दिन हेमचरण किसी काम से रामानुजनगर गया हुआ था. इसी दौरान फहरदास ने अपनी बहू को किसी बात पर डांट दिया. इसके बाद बहू ने फोन कर अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि ससुर उसे डांट रहे हैं. पत्नी की बात सुनते ही हेमचरण दास गुस्से में घर लौट आया.

Surajpur Father Murder Case: पिता की हत्या का आरोपी बेटा

पिता को रस्सी से बांध दिया

गांव पहुंचते ही आरोपी ने अपना आपा खो दिया. आरोप है कि उसने अपने पिता को पकड़कर रस्सी से पैर से लेकर सिर तक कसकर बांध दिया. बुजुर्ग की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने हस्तक्षेप करते हुए फहरदास को रस्सियों से मुक्त कराया.

ग्रामीणों को धमकाकर फिर बांधा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब ग्रामीण बुजुर्ग को छुड़ा रहे थे, तब आरोपी ने उन्हें डरा-धमकाकर वहां से भगा दिया. इसके बाद उसने दोबारा अपने पिता को रस्सियों से बांध दिया. बुजुर्ग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

सरपंच ने पहुंचाया अस्पताल

मामले की जानकारी गांव के सरपंच को मिली तो वे तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए बुजुर्ग को रस्सियों से मुक्त कराया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने फहरदास को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी पुत्र हेमचरण दास को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस का क्या कहना है?

सूरजपुर SDOP अभिषेक पैकरा के मुताबिक, मृतक अक्सर अपने बेटे और बहू को घर के बुजुर्गों की देखभाल तथा भोजन संबंधी जिम्मेदारियों को लेकर समझाइश देते थे. घटना वाले दिन भी मृतक ने बहू को डांटा था. इसके बाद नाराज बेटे ने अपने पिता को रस्सियों से बांध दिया. बाद में सरपंच द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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