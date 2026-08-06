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बहन को बोली थी- 'उसने मुझे मारा है', अगले दिन मिली लाश; लिव-इन पार्टनर ने गला दबाकर की हत्या

रायपुर में बीएड छात्रा भारती नेताम की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी. पुलिस ने लिव-इन पार्टनर सावंत बघेल पर मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. घटना से एक दिन पहले छात्रा ने अपनी बहन को फोन कर प्रताड़ना और मारपीट की जानकारी दी थी.

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बहन को बोली थी- 'उसने मुझे मारा है', अगले दिन मिली लाश; लिव-इन पार्टनर ने गला दबाकर की हत्या
  • रायपुर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही बीएड छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है.
  • छात्रा ने घटना से एक दिन पहले अपनी बहन को फोन कर आरोपी युवक द्वारा मारपीट की शिकायत की थी.
  • आरोपी युवक ने मारपीट के बाद छात्रा का गला दबाकर हत्या की और उसे अस्पताल लेकर गया था.
क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की सटीक वजह साफ हो गई है?

रायपुर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक बीएड छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा ने घटना से एक दिन पहले अपनी बहन को फोन कर मारपीट की शिकायत की थी. अगले ही दिन उसकी मौत की खबर परिवार तक पहुंची. पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक ने पहले छात्रा के साथ मारपीट की और फिर उसका गला दबा दिया. मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. 

मृतका की पहचान कांकेर जिले के कोकपुर गांव की निवासी के रूप में हुई है. छात्रा रायपुर के विकास महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रही थी. जानकारी के अनुसार, वह पिछले छह से सात महीने से सावंत बघेल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. दोनों रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र स्थित बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक साथ रहते थे.

लंबे समय से थी दोनों की पहचान

पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा और सावंत एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. बाद में दोनों ने साथ रहने का फैसला किया. आरोपी सावंत बघेल मूल रूप से कोंडागांव का रहने वाला है और डीएलएड की पढ़ाई कर रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच संबंधों को लेकर अक्सर विवाद होता था.

परिजनों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या रिश्ते में बढ़ते तनाव ने इस वारदात को जन्म दिया. बताया जा रहा है कि सावंत अक्सर छात्रा पर शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी और विवाद भी हुआ था.

बहन को बताई थी मारपीट की बात

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि छात्रा ने घटना से एक दिन पहले अपनी बहन को फोन किया था. उसने बताया था कि सावंत ने उसके साथ मारपीट की है. परिवार का कहना है कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि मामला इतनी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाएगा. अब यही जानकारी पुलिस जांच का भी अहम हिस्सा बन गई है.

मारपीट के बाद गला दबाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक पर मारपीट के बाद भारती का गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद वह युवती को गंभीर हालत में अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया. युवती की मौत की जानकारी मिलते ही आरोपी अस्पताल से भाग निकला. हालांकि बाद में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया.  

पुलिस कर रही मामले की जांच

मुजगहन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और आरोपी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और वारदात से पहले दोनों के बीच क्या हुआ था.

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