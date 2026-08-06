सिर्फ 2 रुपये में गंदे सड़े पीले दांतों को मोती की तरह चमका देगा ये असरदार देसी नुस्खा, मिनटों में दिखेगा असर

Teeth Whitening Remedies: क्या आपके भी दांत पीले पड़ गए हैं? ब्रश करते टाइम मसूड़ों से खून आता है या फिर कीड़ा लगने से दांत खोखले हो चुके हैं? पान, गुटका, सुपारी या बीड़ी-सिगरेट की वजह से अगर आपके दांत खराब और काले हो गए हैं, मसूड़ों में तेज दर्द रहता है तो ये देसी नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है. मुंह की इन तमाम तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए आप घर पर ही बहुत आसानी से एक असरदार रेमेडी तैयार कर सकते हैं.

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रेमेडी बनाने के लिए जरूरी सामान

इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए. बस रसोई में रखी कुछ आम चीजों की जरूरत पड़ेगी:

मेथी दाना: एक चम्मच मेथी दाना लें. यह मसूड़ों के ढीलेपन और दांतों के कीड़े को खत्म करने में काफी मदद करता है.

अदरक: एक छोटा टुकड़ा अदरक का लें. इसे बिना छीले ही छोटे टुकड़ों में काट लें. अदरक दांत के दर्द और कीड़े की वजह से होने वाली सूजन में राहत देता है.

सरसों का तेल: एक चम्मच सरसों का तेल मिलाएं. यह दांतों के काले-पीले निशानों को साफ करने का काम करता है.

फिटकरी पाउडर: चुटकी भर फिटकरी (एलम) का पाउडर इसमें मिला दें. यह बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है.

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बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

इन सभी चीजों को किसी बर्तन या खलबट्टे में रखकर अच्छे से कूट लें. मेथी दाने को कूटने से उसके अंदर के सारे पोषक तत्व बाहर निकल आते हैं. आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं.

जब यह पेस्ट जैसा बन जाए तो इसे अपने ब्रश पर थोड़ी सी मात्रा में लगाएं. सुबह उठकर नॉर्मल टूथपेस्ट करने से पहले इस पेस्ट से करीब एक से दो मिनट तक हल्के हाथों से दांतों पर ब्रश करें. जिन लोगों के दांत ज्यादा काले हैं या गुटके के गहरे दाग हैं, उन्हें कुछ दिन लगातार दिन में दो बार (सुबह और रात को) इसका इस्तेमाल करना चाहिए. साधारण पीलेपन में तो एक-दो बार में ही फर्क नजर आने लगता है.

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