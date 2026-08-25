MP में छिपे थे 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए, हिरासत में लेकर सभी को डिपोर्ट करने बॉर्डर रवाना हुई क्राइम ब्रांच

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक (Illegal Bangaleshi Citizens) पहचान छिपाकर रह रहे हैं, जो पहले भी कई बार पकड़े जा चुके हैं और प्रशासन ने इस बार भी घुसपैठियों को पकड़ा है. एमपी की ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने शहर के अलग-अलग इलाकों से चार बच्चों समेत 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था.

करीब 20 दिन तक पूछताछ और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सोमवार रात पुलिस की विशेष टीम सभी को सुरक्षा घेरे में लेकर बांग्लादेश बॉर्डर के लिए रवाना हुई. बॉर्डर पर प्रक्रिया, पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा.

3-4 अगस्त की रात दी दबिश

पुलिस के अनुसार, सभी संदेही ग्वालियर के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में झुग्गियों में पहचान छिपाकर रह रहे थे. सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने 3-4 अगस्त की रात चिह्नित ठिकानों पर दबिश दी. वहां से महिला और बच्चों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया था.

20 दिन तक पूछताछ

हिरासत में लेने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों से 20 दिन तक पूछताछ की और दस्तावेजों का सत्यापन किया. क्राइम ब्रांच ने सभी संदेहियों से पूछताछ कर उनके पहचान पत्र, भारत में प्रवेश और स्थानीय संपर्कों से जुड़ी जानकारी की जांच की. कानूनी औपचारिकताएं और शुरुआती जांच पूरी होने के बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई.

पुलिस की विशेष टीम 13 संदेहियों को लेकर सोमवार रात बांग्लादेश सीमा के लिए रवाना हुई. सीमा पर बीएसएफ और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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