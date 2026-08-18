पिछले महीने डिपोर्ट हुई बांग्लादेशी महिला अवैध तरीके से आई वापस! मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने 27 साल की एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. महिला पर आरोप है कि वह बांग्लादेश भेजे जाने के एक महीने बाद ही गैर-कानूनी तरीके से भारत में दोबारा दाखिल हो गई. जानकारी के मुताबिक, उसके पास वैध यात्रा दस्तावेजों भी नहीं है. ऐसी स्थिति में भी वह मुंबई में रह रही थी. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गामदेवी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान नादिरा सुल्ताना के तौर पर हुई है.

महिला पर आरोप है कि वह गैर-कानूनी रास्ते से देश में दाखिल होने के बाद बिना जरूरी दस्तावेजों के भारत में रह रही थी. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वह दोबारा भारत में कैसे दाखिल हुई और इस काम में किसने उसकी मदद की थी.

यह मामला शनिवार को तब सामने आया, जब पुलिस को गिरगाम चौपाटी के पास फुटपाथ इलाके में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला के घूमने की जानकारी मिली.

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में महिला अपनी पहचान और पते के बारे में साफ जानकारी नहीं दे पाई. उसके जवाबों पर शक होने के बाद, उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया. जांच में पुलिस को पता चला कि उसके पास भारत में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज नहीं थे. इसके बाद उसके दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड की जांच की गई.

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पिछले महीने भेजा गया था 'वतन'

पुलिस के मुताबिक, सुल्ताना को पिछले ही महीने भारत से उसके वतन बांग्लादेश वापस भेजा गया था. आरोप है कि वापस भेजे जाने के बाद वह गैर-कानूनी रास्ते से भारत लौटी और फिर मुंबई पहुंच गई. जांच के दौरान महिला के मोबाइल फोन, कॉन्टैक्ट्स और यात्रा से जुड़ी डीटेल्स की भी जांच की जा सकती है.

महिला के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है. जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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