Vivo X Fold 6 भारत में लॉन्च, बिना ₹1 दिए घर लाएं 2.20 लाख का फोल्डेबल फोन, जानें ऑफर

Vivo ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम V-Series और S-Series के साथ-साथ अपना प्रीमियम बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold 6 भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. Vivo X Fold 6 को इस साल जून में चीनी बाजार में पेश किया गया था. ये फोल्डेबल फोन अब भारत में 8.02-इंच की फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 9500 Super प्रोसेसर और 200-मेगापिक्सल के Zeiss ट्रिपल कैमरे के साथ पेश किया गया है. ये फोन धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP58 और IP59 रेटिंग के साथ आता है. आइए, आपको इसकी कीमत और बाकी के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

Vivo X Fold 6 की भारत में कीमत और उपलब्धता

कंपनी ने अल्ट्रा-प्रीमियम फोल्डेबल फोन Vivo X Fold 6 को केवल एक ही स्टोरेज वेरिएंट और दो क्लासी फिनिश नेबुला टील और प्रिज़्म ब्लैक में पेश किया है. इसकी प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो चुकी है. हालांकि, इसकी आधिकारिक बिक्री 13 अक्टूबर से वीवो इंडिया के ई-स्टोर पर शुरू होगी. इसके 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,19,999 रुपये रखी गई है.

ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स पर ऑफर्स

ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए वीवो ने बेहद आसान लोन ऑफर्स पेश किए हैं. ग्राहक बिना किसी शुरुआती डाउन पेमेंट के सीधे 7,333 रुपये प्रति माह की आसान EMI (30 महीनों की अवधि के लिए) पर इसे घर ला सकते हैं. इसके साथ ही ग्राहकों को 26,400 रुपये तक का बंपर कैशबैक, 12% का V-Upgrade एक्सचेंज बोनस और फोन की स्क्रीन की सुरक्षा के लिए V-Shield स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन पर पूरे 40% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है.

वीवो ई-स्टोर से ऑनलाइन बुकिंग करने वाले ग्राहकों को भी कई बंपर फायदे दिए जा रहे हैं. ऑनलाइन ग्राहकों को भी 26,400 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक, 10% का बंपर एक्सचेंज बोनस, और पूरे 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से फोन खरीदने वाले सभी ग्राहकों को पूरे तीन महीने के लिए Google AI Pro का एक्सेस बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा. जो लोग इस फोन की प्री-बुकिंग करेंगे, उन्हें वीवो विजन एक्सपीरियंस जोन का स्पेशल प्रायोरिटी एक्सेस भी दिया जाएगा.

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Vivo X Fold 6 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Vivo X Fold 6 फोल्डेबल स्मार्टफोन एंड्रॉयड 17 पर आधारित वीवो के सबसे नए OriginOS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. केबिन के भीतर 8.02-इंच की फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 2,504 x 2,312-पिक्सल रिजॉल्यूशन, सुपर-स्मूथ 120Hz रिफ्रेश रेट, और 300Hz टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है. फोन को मोड़ने के बाद बाहर की तरफ 6.51-इंच की AMOLED कवर स्क्रीन (1,120 x 2,528-पिक्सल रिजॉल्यूशन) मिलती है जो बिल्कुल नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह काम करती है.

ये फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 Super Edition प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 12GB की LPDDR5x Ultra RAM और 512GB की सुपरफास्ट UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है. Vivo X Fold 6 पतले डिजाइन के बावजूद वीवो ने इसमें 6,900mAh की बड़ी बैटरी फिट की है, जो 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है.

Vivo X Fold 6

200MP Zeiss कैमरा और 100x डिजिटल जूम

Vivo X Fold 6 के बैक पैनल पर Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) से लैस 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है. इसके अलावा, इसमें 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 100x डिजिटल ज़ूम को सपोर्ट करने वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके इनर और कवर दोनों ही डिस्प्ले पर 20-मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं. इस फोन के मुख्य कैमरे से आप शानदार 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं.

मजबूती के मामले में इसे IP58 और IP59 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के कड़े दबाव से पूरी तरह सुरक्षित रहता है. खुला होने पर इसकी मोटाई मात्र 4.40mm और मोड़ने के बाद यह मात्र 9.40mm पतला रह जाता है. इस पूरे हैवी-ड्यूटी हार्डवेयर के बावजूद फोन का कुल वजन मात्र 228 ग्राम है.

कंपनी Vivo X Fold 6 के जरिए सैमसंग के फोल्ड को टक्कर देने की कोशिश कर रही है. हाल ही में Apple ने भी iPhone Duo पेश किया है. लेकिन, उसकी कीमत और डिजाइन की वजह से कई लोगों की बजट से वह बाहर है. अगर आप ऑफिशियल काम या मल्टी टास्किंग के लिए एक फोल्डेबल फोन चाहते हैं तो आप Vivo X Fold 6 के साथ जा सकते हैं.

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