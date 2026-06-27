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माइनिंग इंस्पेक्टर का थप्पड़ कांड वायरल; शिवपुरी में अवैध खनन कार्रवाई पर सवाल

शिवपुरी के पिछोर क्षेत्र में अवैध पत्थर परिवहन पर कार्रवाई के दौरान खनिज निरीक्षक का युवक को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल हुआ. मामले की जांच शुरू हो गई है.

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माइनिंग इंस्पेक्टर का थप्पड़ कांड वायरल; शिवपुरी में अवैध खनन कार्रवाई पर सवाल
शिवपुरी में माइनिंग इंस्पेक्टर का थप्पड़ कांड वायरल, शासकीय कार्य में बाधा केस के बीच वीडियो ने बढ़ाया विवाद

Shivpuri Illegal Mining Action: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में अवैध खनिज (Illegal Mining) परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई अब नए विवाद में घिरती नजर आ रही है. पिछोर क्षेत्र में पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की जब्ती के दौरान हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. वायरल वीडियो में खनिज निरीक्षक (Mining Inspector Viral Video) ऋषभ दीक्षित एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि इसी घटनाक्रम के बाद खनिज निरीक्षक ने युवक और उसके साथियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया था. वीडियो सामने आने के बाद अब पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और जांच की मांग उठने लगी है.

अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले खनिज विभाग की टीम पिछोर क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने पहुंची थी. निरीक्षण के दौरान टीम ने पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका. जांच में चालक के पास रॉयल्टी और परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए. इसके बाद खनिज विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई की. इसी कार्रवाई के दौरान मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई.

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वायरल वीडियो ने बदला मामले का स्वरूप

घटना के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित और एक युवक के बीच बहस होती दिखाई देती है. बताया जा रहा है कि युवक मंगल लोधी नामक व्यक्ति है, जो वीडियो में अपना मोबाइल मांगता हुआ दिखाई दे रहा है. इसी दौरान बहस बढ़ती है और वीडियो में खनिज निरीक्षक युवक को थप्पड़ मारते नजर आते हैं. थप्पड़ लगते ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की की स्थिति बन जाती है.

Illegal Mining: शिवपुरी में तहसीलदार का छापा

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पहले दर्ज हुआ था शासकीय कार्य में बाधा का मामला

घटना के बाद खनिज निरीक्षक द्वारा पिछोर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस सुरक्षा में थाने ले जाया जा रहा था, तब कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया. इस आधार पर मंगल लोधी और उसके कुछ साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

Illegal Mining: मौके से वाहन को भगाते हुए खनन माफिया

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परिजनों ने लगाए बदसलूकी के आरोप

अब वीडियो सामने आने के बाद युवक के परिजनों ने खनिज विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कार्रवाई के दौरान विभागीय अमले ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था. परिजनों का कहना है कि वायरल वीडियो पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामने लाता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

खनिज विभाग और पुलिस जुटी सत्यता की जांच में

वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा में आ गया है. सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी वीडियो की सत्यता और घटना के पूरे क्रम की जांच कर रहे हैं. पुलिस भी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना का पूरा संदर्भ क्या था.

इस मामले में दो अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं. एक ओर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा है, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों के व्यवहार और बल प्रयोग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटनाक्रम में किस पक्ष की क्या भूमिका रही और क्या किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ.

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी चर्चा

फिलहाल यह मामला शिवपुरी जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. अब सबकी नजर प्रशासन और पुलिस की जांच पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि अवैध खनिज परिवहन की कार्रवाई के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.

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