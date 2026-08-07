विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत की रेणु धरियाल, जिनके दुनिया में सबसे लंबे बाल; रॉबर्ट वाडलो की हाइट के लगभग बराबर

Longest Hair On A Living Person (Female): रेणु धरियाल के बाल 8 फीट 10 इंच लंबे हैं जो इतिहास के सबसे लंबे इंसान से मात्र 1 इंच छोटे हैं. रेणु ने अपना ब्यूटी सीक्रेट भी शेयर किया है, जिससे कोई भी अपने बाल काले, घने और लंबे कर सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
भारत की रेणु धरियाल, जिनके दुनिया में सबसे लंबे बाल; रॉबर्ट वाडलो की हाइट के लगभग बराबर
उत्तराखंड की रेणु धरियाल ने 8 फीट 10 इंच लंबे बालों के साथ गिनीज बुक में दर्ज कराया अपना नाम.
Instagram@guinnessworldrecords

India News: उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली रेणु धरियाल के काले, घने और खूबसूरत बालों की लंबाई 271.50 सेमी (8 फीट 10 इंच) है, जिसने उन्हें 'सबसे लंबे बालों वाली जीवित महिला' का खिताब दिला दिया है. अब उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. अंदाजा लगाने के लिए बता दें कि उनके बालों की लंबाई, इतिहास के सबसे लंबे इंसान (रॉबर्ट वाडलो - 272 सेमी) से बस थोड़ी ही कम है. रेणु ने यूक्रेन की आलिया नासिरोवा (257.33 सेमी) का रिकॉर्ड तोड़कर यह मुकाम हासिल किया है.

भारतीय संस्कृति से मिली प्रेरणा

रेणु बताती हैं कि भारतीय संस्कृति में लंबे बालों को हमेशा से खूबसूरती और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. इसी बात ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि साल 2015 के बाद से उन्होंने कभी अपने बाल नहीं कटवाए. जब वो चलती हैं, तो उनके बाल जमीन को छूते हुए पीछे-पीछे लहराते हैं. और जब बालों को समेटना होता है, तो वो इनकी एक भारी चोटी गूंथ लेती हैं.

इतने लंबे बालों का राज क्या है?

रेणु बताती हैं कि इतने लंबे बालों को धोने और सुलझाने में उन्हें घंटों लग जाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि रेणु अपने ब्यूटी सीक्रेट्स किसी से छुपाती नहीं हैं. वह एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं. वो केमिकल वाले बाजारू प्रोडक्ट्स से सख्त दूर रहती हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर घर के बने केमिकल-फ्री हेयर ऑयल और शैम्पू बनाने के तरीके अपनी फीमेल फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हैं.

दुनिया के लिए एक खास मैसेज

आज रेणु जब भी अपने खुले बालों के साथ बाहर निकलती हैं या सोशल मीडिया पर आती हैं, तो लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें खूब प्यार मिलता है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए वो अपने लोकल समुदाय और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती हैं. उनका मानना है, 'अगर आप में लगन है, आप लगातार मेहनत करते हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी व संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं.'

ये भी पढ़ें:- उत्तराखंड के युवक ने बनाई हवा में उड़ने वाली कार, सिर्फ 12 मिनट में पूरा करेगी 40 मिनट का सफर!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Longest Hair World Record, Hair Care, Indian Culture, Guinness World Records, Indian Youtuber
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com