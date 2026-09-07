जहरीली शराब: योगी की पुलिस ने सागर SP अनुराग सुजानिया को कहा 'झूठा', 2021 मुरैना कांड भी चर्चा में

सागर जहरीली शराब कांड अब एमपी-यूपी पुलिस के टकराव और सियासी मोड़ पर आ गया है. यूपी पुलिस के एसपी कालो सिंह ने सागर एसपी अनुराग सुजानिया के जहरीली शराब के ललितपुर से आने के दावे को झूठा बताया है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एसपी अनुराग सुजानिया पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है. पटवारी ने कहा कि 2021 के मुरैना शराब कांड 24 मौतें हुईं थी, तब भी सुजानिया ही एसपी थे. इसके बाद से यह मामला भी चर्चा में आ गया है.
मुरैना में हुईं थी 24 से ज्यादा मौतें
तीन महीने पहले ही सागर आए हैं सुजानिया
वर्तमान में सागर एसपी अनुराग सुजानिया ही सागर के एसपी हैं. खास बात यह है कि सुजानिया को इस पद की जिम्मेदारी संभाले करीब तीन महीने ही हुए हैं और यह कांड हो गया. जिसके बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुजानिया को पद से हटाने की मांग की है.
ललितपुर एसपी कालो सिंह ने क्या कहा?
सागर पुलिस की ओर से जहरीली शराब को लेकर यूपी कनेक्शन की जो जानकारी दी गई है, वह भ्रामक है. अगर, सागर पुलिस के पास ललितपुर से अवैध या जहरीली शराब आने से जुड़े कोई साक्ष्य हैं, तो उन्हें साझा किया जाए.
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