नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदा शख्स, शरीर के हो गए कई टुकड़े, VIDEO

नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा से छलांग लगाकर एक युवक के खुदकुशी करने की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदकर युवक ने खुदकुशी कर ली. नोएडा सेक्टर 94 में सुपरनोवा की बिल्डिंग है. जिसे यूपी की सबसे ऊंची इमारत भी कहा जाता है. सुसाइड करने वाले युवक की पहचान और वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. एंबुलेंस के साथ टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद युवक के शव को टुकड़ों को समेट कर उठाया गया है.

बताया जाता है कि सुसाइड करने वाला युवक सुपरनोवा के AIR BNB में रुका था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मालूम हो कि इससे पहले भी सुपरनोवा विवादों में रहा है. युवक के छलांग लगाने वाला वीडियो भी सामने आया है. हालांकि यह वीडियो डिस्टर्ब करने वाला है. इसलिए हम यहां आपको वो पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे. लेकिन वीडियो के स्क्रीनशॉट से आप इस घटना को समझ सकते हैं.

सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड, घटनास्थल से आई तस्वीरें

सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से लटका शख्स.

बिगड़ने से छलांग लगाते समय का वीडियो से कटा स्क्रीनशॉट.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम.





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