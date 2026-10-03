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नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदा शख्स, शरीर के हो गए कई टुकड़े, VIDEO

नोएडा सेक्टर 94 में स्थित सुपरनोवा से कूदकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया. सुपरनोवा को यूपी का सबसे ऊंचा इमारत कहा जाता है. बताया गया कि 43वीं मंजिल से कूदकर एक युवक ने जान दे दी.

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सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान.
NDTV
  • नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से एक युवक ने खुदकुशी की है.
  • युवक ने सुपरनोवा की सबसे ऊंची इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है.
  • सुसाइड करने वाले युवक की पहचान और आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.
पुलिस जांच में क्या नई जानकारियां सामने आई हैं?
नोएडा:

नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा से छलांग लगाकर एक युवक के खुदकुशी करने की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदकर युवक ने खुदकुशी कर ली. नोएडा सेक्टर 94 में सुपरनोवा की बिल्डिंग है. जिसे यूपी की सबसे ऊंची इमारत भी कहा जाता है. सुसाइड करने वाले युवक की पहचान और वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. एंबुलेंस के साथ टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद युवक के शव को टुकड़ों को समेट कर उठाया गया है. 

बताया जाता है कि सुसाइड करने वाला युवक सुपरनोवा के AIR BNB में रुका था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मालूम हो कि इससे पहले भी सुपरनोवा विवादों में रहा है. युवक के छलांग लगाने वाला वीडियो भी सामने आया है. हालांकि यह वीडियो डिस्टर्ब करने वाला है. इसलिए हम यहां आपको वो पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे. लेकिन वीडियो के स्क्रीनशॉट से आप इस घटना को समझ सकते हैं.    

सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड, घटनास्थल से आई तस्वीरें

सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से लटका शख्स.

सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से लटका शख्स.

बिगड़ने से छलांग लगाते समय का वीडियो से कटा स्क्रीनशॉट.

बिगड़ने से छलांग लगाते समय का वीडियो से कटा स्क्रीनशॉट.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम.

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