विराट कोहली के लिए 'डक' का अजीब संयोग, लगातार तीसरे साल हुआ ऐसा, पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होने के बाद रिएक्शन वायरल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के पीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. विराट कोहली 'गोल्डन डक' पर पवेलियन लौटे. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान शुभमन गिल को जयडेन सील्स ने सिर्फ एक रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा. इसके बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली से फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद थी.

हालांकि, जयडेन सील्स की अंदर की तरफ आती हुई गेंद ने कोहली को पूरी तरह से हैरान कर दिया और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर मिडिल स्टंप पर जा टकराई. कोहली अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हुए. जयडेन सील्स चौथे ऐसे गेंदबाज बने, जिन्होंने विराट को वनडे क्रिकेट में पहली ही गेंद पर आउट किया. इससे पहले, यह कारनामा डैरेन सैमी, टिम ब्रेसनन और कीरोन पोलार्ड कर चुके हैं.

विराट कोहली के लिए 'डक' का अजीब संयोग, लगातार तीसरे साल अक्टूबर में शून्य पर आउट



अक्टूबर 2024

अक्टूबर 2025

अक्टूबर 2025

अक्टूबर 2026*

विराट कोहली एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. दिलचस्प बात यह है कि उनके इंटरनेशनल करियर के पिछले चारों डक अक्टूबर महीने में आए हैं. इसके साथ ही कोहली के नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 41 डक दर्ज हो गए हैं, जो भारतीय खिलाड़ियों में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है.

भारतीय टीम ने तीसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं. नीतीश कुमार रेड्डी की टीम में वापसी हुई है. वहीं, अंशुल कंबोज इस मैच से अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं. मोहम्मद सिराज को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी और प्रसिद्ध कृष्णा को इस मुकाबले के लिए अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है.

भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है. टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 405 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे. हालांकि, कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक और रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 406 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए इतिहास रचा था.

गिल ने 133 गेंदों में 223 रनों की यादगार पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 75 गेंदों में 101 रन बनाए. गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने अपनी पारी में 26 चौके और 8 छक्के लगाए.