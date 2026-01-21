हाईटेक ‘लुटेरी हसीनाएं’ गिरफ्तार: रील देखकर भीड़भाड़ वाली जगह को करते टारगेट, फिर चुरा लेते मंगलसूत्र  

Women Thief Gang Arrested: सोशल मीडिया आज जितना लोगों को जोड़ रहा है, उतना ही अपराधियों के लिए हथियार भी बनता जा रहा है. मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस ने ऐसी ही एक शातिर महिला गिरोह का खुलासा किया है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल रील देखकर बड़े धार्मिक आयोजनों और मेलों में पहुंचती थी. भीड़ का फायदा उठाकर ये महिलाएं श्रद्धालुओं के गले से मंगलसूत्र उड़ा लेती थीं. आस्था के नाम पर ठगी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने खत्म कर दिया है.

सोशल मीडिया से होती थी ‘डिजिटल रेकी'

जांच में सामने आया है कि यह महिला गैंग किसी भी वारदात से पहले सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बड़े सत्संग, मेले और धार्मिक आयोजनों की रील देखकर ये तय करती थीं कि कहां भीड़ ज्यादा रहेगी. उसी आधार पर अपनी योजना बनाकर मौके पर पहुंचती थीं.

भीड़ का फायदा उठाकर चोरी

ताजा मामला पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी इलाके में सामने आया. यहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई थी. इसी का फायदा उठाकर इन महिलाओं ने दो श्रद्धालुओं के गले से मंगलसूत्र चोरी कर लिए. पीड़ितों को इसका एहसास तब हुआ, जब महिलाएं भीड़ में गायब हो चुकी थीं.

यूपी से किराए की कार में आती थीं आरोपी

पुलिस के अनुसार, गैंग की सभी सदस्य उत्तर प्रदेश के मऊ और जौनपुर जिलों की रहने वाली हैं. ये महिलाएं यूपी से किराए की ईको कार लेकर मध्य प्रदेश आती थीं और वारदात के बाद तुरंत वापस लौट जाती थीं, ताकि किसी को शक न हो.

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पन्ना पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ाई और संदिग्धों पर नजर रखी. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय महिला गिरोह की पहचान की और एक-एक कर सभी को गिरफ्तार कर लिया.

दो मंगलसूत्र और 6 लाख का माल बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए दो मंगलसूत्र, एक किराए की ईको कार और नकदी समेत करीब 6 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है. सभी आरोपी महिलाओं से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने और कहां-कहां वारदातें की हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बड़े आयोजनों, मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों में अपने कीमती जेवर पहनते समय सतर्क रहें.

इनपुट- विवेक सोनी।