शराब बन रहा है ब्रेस्ट कैंसर की वजह? डॉक्टर से जानें इसमें कितनी है सच्चाई

Cause of breast cancer : आजकल वीकेंड पर दोस्तों के साथ बियर या वाइन पीना एक ट्रेंड सा बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजे के लिए पी गई यह शराब खासकर महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ सकती है? इसको लेकर हाल ही में डॉक्टर तान्या ने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि शराब और ब्रेस्ट कैंसर के बीच एक गहरा और खतरनाक कनेक्शन है. यह सिर्फ कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता आंकड़े हैं.

डॉ. तान्या ने इंस्टा पर शेयर पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 में करीब 20 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 1 लाख मामलों की सीधी वजह शराब का सेवन था.

कई लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत शराब पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन डॉक्टर तान्या और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है. जब आप शराब पीते हैं, तो यह शरीर में जाकर सेल्स को डैमेज कर सकती है और हार्मोनल इंबैलेंस पैदा करती है, जो कैंसर का कारण बनता है.

डॉक्टर तान्या ने एक और बड़ी चेतावनी दी है. अगर आप शराब पीने के साथ-साथ सिगरेट भी पीते हैं, तो आप अपनी जान के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है. यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देता है.

शराब और धूम्रपान से बना लीजिए दूरी

हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज है जरूरी.

शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव या गांठ को नजरअंदाज न करें तुरंच डॉक्टर को दिखाएं.





