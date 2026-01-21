विज्ञापन
विशेष लिंक

शराब बन रहा है ब्रेस्ट कैंसर की वजह? डॉक्टर से जानें इसमें कितनी है सच्चाई

क्या शराब पीने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? डॉक्टर तान्या ने इंस्टाग्राम पर दी बड़ी चेतावनी. जानिए शराब और कैंसर के बीच का सच और बचाव के तरीके.

Read Time: 2 mins
Share
शराब बन रहा है ब्रेस्ट कैंसर की वजह? डॉक्टर से जानें इसमें कितनी है सच्चाई
शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव या गांठ को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें.

Cause of breast cancer : आजकल वीकेंड पर दोस्तों के साथ बियर या वाइन पीना एक ट्रेंड सा बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजे के लिए पी गई यह शराब खासकर महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ सकती है? इसको लेकर हाल ही में डॉक्टर तान्या ने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि शराब और ब्रेस्ट कैंसर के बीच एक गहरा और खतरनाक कनेक्शन है. यह सिर्फ कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता आंकड़े हैं.

यह भी पढ़ें- Nutrionist तमन्ना दयाल ने बताया 90% महिलाएं करती हैं ये गलती, इसलिए बनी रहती है थकान और कमजोरी

क्या कहती है रिसर्च?

डॉ. तान्या ने इंस्टा पर शेयर पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 में करीब 20 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 1 लाख मामलों की सीधी वजह शराब का सेवन था.

शराब कैसे पहुंचाती है नुकसान?

कई लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत शराब पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन डॉक्टर तान्या और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है. जब आप शराब पीते हैं, तो यह शरीर में जाकर सेल्स को डैमेज कर सकती है और हार्मोनल इंबैलेंस पैदा करती है, जो कैंसर का कारण बनता है.

'सिगरेट और शराब' है डेडली कॉम्बिनेशन

डॉक्टर तान्या ने एक और बड़ी चेतावनी दी है. अगर आप शराब पीने के साथ-साथ सिगरेट भी पीते हैं, तो आप अपनी जान के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है. यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देता है.

  • शराब और धूम्रपान से बना लीजिए दूरी
  • हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज है जरूरी.
  • शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव या गांठ को नजरअंदाज न करें तुरंच डॉक्टर को दिखाएं.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Breast Cancer Risk, Alcohol And Cancer, Dr Tanya Instagram, Health Tips Hindi
Get App for Better Experience
Install Now