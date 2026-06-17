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3 फीट जमीन विवाद में भाई की हत्या, नीमच में खौफनाक वारदात; आंखों में मिर्च डालकर कुल्हाड़ी से हमला, 2 घायल

नीमच के कटगोड़ी गांव में 3 फीट जमीन विवाद में भाई पर ही हत्या का आरोप. मिर्च डालकर कुल्हाड़ी से हमला, एक की मौत, दो घायल. जानिए पुलिस ने क्या कहा?

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3 फीट जमीन विवाद में भाई की हत्या, नीमच में खौफनाक वारदात; आंखों में मिर्च डालकर कुल्हाड़ी से हमला, 2 घायल
नीमच: 3 फीट जमीन विवाद में भाई ने की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला; 2 घायल

Neemuch Land Dispute Murder Case: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के जावद क्षेत्र में महज तीन फीट जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां सगे भाई पर ही उसकी हत्या का आरोप लगा है. ग्राम कानका में बुधवार सुबह खेत पर बुलाकर एक व्यक्ति पर मिर्च पाउडर फेंकने के बाद कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हमले में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

खेत पर बुलाकर रची गई साजिश

जानकारी के मुताबिक मृतक पूरणमल तेली को बुधवार सुबह खेत पर बुलाया गया था. परिजनों का आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने जैसे ही वह पहुंचे, उन पर हमला कर दिया. घटना को लेकर लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा है.

Neemuch Land Dispute: मृतक

पहले आंखों में मिर्च, फिर कुल्हाड़ी से हमला

हमलावरों ने पूरणमल पर हमला करने से पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, जिससे वह असहाय हो गए. इसके बाद कुल्हाड़ी और लाठियों से उन पर ताबड़तोड़ वार किए गए. हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दो अन्य घायल, अस्पताल में इलाज जारी

इस हमले में संपत बाई और जीवन नामक दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं. संपत बाई का इलाज जिला चिकित्सालय नीमच में चल रहा है, जबकि जीवन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है.

भाई पर ही हत्या का आरोप

मृतक पक्ष ने सगे भाई रामनिवास सहित अन्य लोगों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि जमीन के छोटे से विवाद ने रिश्तों को इस कदर बिगाड़ दिया कि भाई ने ही भाई की जान ले ली.

पहले हुआ था समझौता, फिर भी नहीं सुलझा विवाद

बताया जा रहा है कि घटना से दो दिन पहले दोनों पक्षों के बीच सामाजिक स्तर पर समझौता हुआ था. इसके बावजूद विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और आखिरकार हिंसक टकराव में बदल गया.

पहले भी दी थी पुलिस को शिकायत

मृतक की पुत्री नीलम ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद को लेकर पहले भी पुलिस में शिकायत दी गई थी. लेकिन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले बढ़ गए और यह गंभीर घटना हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला अस्पताल भेजा गया. जावद थाना प्रभारी मनोज जादोन ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

गांव में तनाव, पुलिस तैनात

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

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विजित राव महाड़िक
संवाददाता
विजित राव महाड़िक नीमच से NDTV के संवाददाता हैं. और पढ़ें
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