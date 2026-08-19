IND vs SL: मानव सुथार ने रचा इतिहास, 93 साल में कारनामा करने वाले सिर्फ पांचवें भारतीय

India vs Sri Lanka: टीम इंडिया ने गॉल में बुधवार को 165 रन से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. इस जीत से भारत ने अपने WTC Final खेलने के आसार को खासी मजबूती प्रदान करते हुए टेबल में भी स्थिति प्वाइंट्स प्रतिशत के लिहाज से बेहतर कर ली. और निश्चित तौर पर अगर हुआ, तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय मैच में दस और लगातार दूसरे टेस्ट में पांच विकेट चटकाने वाले भविष्य के स्पिनर मानव सुथार को जाता है. इस प्रदर्सन के साथ ही मानव सुथार करियर के शुरुआती दो टेस्ट मैचों पांच विकेट चटकाने वाले भारतीय इतिहास के 93 साल में सिर्फ पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में भारत के नरेंद्र हिरवानी सबसे आगे हैं.

सिर्फ पांचवें भारतीय बने मानव सुथार

करियर के शुरुआती दोनों ही टेस्ट मैचों में पांच-पांच विकेट लेने वाले भारत के सिर्फ पांचवें गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा नरेंद्र हिरवानी (बनाम विंडीज, 1988) और एक और लेफ्टी स्पिनर अक्षर पटेल (बनाम इंग्लैंड, 2021) ने किया है. शुरुआती दोनों ही टेस्ट मैच में पांच विकेट चटकाने का कारनामा नरेंद्र हिरवानी ने तीन बार, तो अक्षर पटेल ने दो बार अंजाम दिया. और यह बताने के लिए काफी है कि सुथार की यह उपलब्धि कितनी बड़ी है. बाकी भारतीय गेंदबाजों में करियर शुरुआती दो टेस्ट मैचों में लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन और तेज गेंदबाज मोहम्मद निसार ने भी यह कारनामा किया है.

अभी तक इन प्रमुख बॉलरों ने किया है कारनामा

वैसे जब बात पूरी दुनिया की आती है, तो साल 1893 से मिलाकर अभी तक दुनिया में कई गेंदबाजों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है. आप 12 प्रमुख बॉलरों के बार में जान लीजिए

1. टॉम रिचर्डसन (इंग्लैंड) – 1893 (बनाम ऑस्ट्रेलिया)

2. क्लैरी ग्रिमेट (ऑस्ट्रेलिया) – 1925 (बनाम इंग्लैंड)

3. रॉडनी हॉग (ऑस्ट्रेलिया) – 1978 (बनाम इंग्लैंड)

4. नरेंद्र हिरवानी (भारत) – 1988 (बनाम वेस्टइंडीज)

5. जेम्स पैटिनसन (ऑस्ट्रेलिया) – 2011 (बनाम न्यूजीलैंड)

6. वेर्नोन फिलैंडर (दक्षिण अफ्रीका) – 2011 (बनाम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका)

7. मेहदी हसन मिराज (बांग्लादेश) – 2016 (बनाम इंग्लैंड)

8. अक्षर पटेल (भारत) – 2021 (बनाम इंग्लैंड)

9. प्रबाथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 2022 (बनाम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान)

10. मानव सुथार (भारत) – 2026 (बनाम अफगानिस्तान और श्रीलंका)

11. अक्षर पटेल (भारत)-2021 (बनाम इंग्लैंड)

12. मोहम्मद निसार (भारत)

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