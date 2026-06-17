कोरिया रेत खनन विवाद हुआ हिंसक; SUV में जिंदा जला शख्स, 4 घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार

Korea Mining Clash: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत खनन के कारोबार को लेकर लंबे समय से जारी विवाद ने मंगलवार रात भयावह हिंसा का रूप ले लिया. सोनहत तहसील के कटगोड़ी गांव में हुए इस हमले में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावरों ने कथित तौर पर SUV को ट्रक से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया और उसमें आग लग गई, जिससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

रेत खनन विवाद बना हिंसा की वजह

पुलिस के अनुसार यह घटना दो पक्षों के बीच रेत खनन कारोबार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का परिणाम है. यह विवाद सिंह और त्रिपाठी परिवारों के बीच चल रहा था, जो कटगोड़ी और आसपास के क्षेत्रों में खनन से जुड़े हैं. बताया जा रहा है कि इसी रंजिश ने पूरे घटनाक्रम को हिंसक बना दिया.

SUV को टक्कर मारकर किया हमला

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात कुछ लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कार में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान विरोधी गुट ने एक टिपर ट्रक से फॉर्च्यूनर को बार-बार टक्कर मारी, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर के बाद वाहन के दरवाजे जाम हो गए, जिससे उसमें बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके.

आग में जिंदा जला व्यक्ति

घटना के दौरान फॉर्च्यूनर में आग लग गई, जिसमें सवार 60 वर्षीय भरत सिंह की जिंदा जलकर मौत हो गई. इसके अलावा वाहन में मौजूद दो अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों पर भी हमलावरों ने हमला किया.

स्कोडा कार पर भी हमला, 2 घायल

हमलावरों ने दूसरी कार स्कोडा को भी निशाना बनाया. इस वाहन में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस तरह कुल चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल और बाद में अंबिकापुर रेफर किया गया.

पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हमलावरों ने SUV पर पेट्रोल डालकर आग लगाई. हालांकि पुलिस ने कहा है कि इसकी पुष्टि अभी फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी, क्योंकि वाहन एक बिजली के खंभे से भी टकराया था.

दिन में हुआ था विवाद, रात में बढ़ा तनाव

पुलिस के अनुसार हमले से पहले मंगलवार दोपहर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद रात में फोन पर बात होने के बाद भरत सिंह और उनके साथी मिलने पहुंचे, जहां यह विवाद हिंसक टकराव में बदल गया.

4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में त्रिपाठी परिवार से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और हर पहलू से जांच की जा रही है.

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