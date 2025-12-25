विज्ञापन
बिलासपुर में 15 साल की उम्र में मां बनी नाबालिग, आरोपी ने शादी का वादा कर ढाई साल किया शोषण

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के एक युवक ने शादी का वादा कर ढाई साल तक उसके साथ संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई.

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है. आरोप है कि शादी का वादा कर उसके साथ ढाई साल तक संबंध बनाए और 15 साल की उम्र में ही लड़की सोमवार को मां बन गई. यह आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है. पुलिस ने मामला भी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, मामला कोटा थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि गांव के युवक ने लड़की से शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी के आश्वासन का लड़की भरोसा करती रही और उससे संबंध बनाए रखी.

मासिक धर्म प्रभावित होने पर चला पता

इस दौरान नाबालिग अवस्था में वह गर्भवती हो गई. परिवार को इसकी जानकारी तब हुई, जब लड़की का मासिक धर्म प्रभावित हुआ और उसने इस बारे में रक्षाबंधन पर अपनी बड़ी मां को बताया. फिर उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई और आरोपी की गिरफ्तारी हुई.

15 साल की उम्र में मां बनी नाबालिग, चिंता का विषय

फिलहाल नाबालिग लड़की सिम्स में भर्ती है, जहां उसने बीते सोमवार को एक बच्ची को जन्म दिया है. महज 15 वर्ष की उम्र में मातृत्व अपने आप में एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंता है. इतनी कम उम्र में शरीर और मन दोनों ही इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते. इसके अलावा पीड़िता के पिता इलाज में हो रही देरी और अव्यवस्था से परेशान होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं.

स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बढ़ती चुनौतियां

जानकारी के अनुसार, कम उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण नाबालिग मां अपनी नवजात बच्ची को पर्याप्त रूप से स्तनपान नहीं करा पा रही है. परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, जिससे पोषण, दवाइयों और नियमित चिकित्सा देखरेख को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं.

अब मां और नवजात के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी?

नाबालिग के साथ घिनौना काम करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में है. पीड़िता और नवजात अस्पताल में है. वहीं, अब चिंता यह है कि नाबालिग लड़की और नवजात की जिम्मेदारी किसकी होगी. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

